Nissan公布「全面改革計畫」！目標2026實現穩定4％獲利

圖文／7Car 小七車觀點

日產汽車 (Nissan) 日前公布了一系列全面改革措施，以提升營運效率並確保未來的穩定獲利。根據公司最新發布的計劃，Nissan 將透過削減成本、優化生產結構、強化產品競爭力及探索新戰略夥伴關係來推動業務轉型，目標於 2026 財年實現 4% 的營運利潤率。

Nissan 計劃在 2026 財年前削減約 4,000 億日圓的固定與變動成本。其中，透過縮減銷售與行政費用 (SG&A) 節省約 2,000 億日圓，製造基地重組節省1000億日圓，並透過開發效率提升降低約 300 億日圓成本。此外，為進一步提升營運效率，Nissan 將調整全球生產規模，計劃將年產能從 500 萬輛降至 400 萬輛，並在 2026 財年將工廠產能利用率提升至 85%。

為確保市場競爭力，Nissan 將在 2025 與 2026 財年間推出多款新車，包括新一代 Leaf 電動車、全新緊湊型電動車及專為中國大陸市場開發的新能源車型。此外，第三代 e-Power 技術將帶來更高效能，燃油效率提升 20%、成本降低 20%，並計劃引入新款插電式混合動力車款。同時，Nissan 也將深化自動駕駛技術的應用，計劃在 2027 財年前實現無人駕駛移動服務的商業化。

為提升決策效率，Nissan 將精簡高層管理架構，取消部分管理職位，並縮減最高管理層 20%。同時，Nissan 將重組全球與區域功能，採取更精簡的總部管理模式，以提高運營效率。此外，公司將進一步評估資產配置，確保投資符合業務發展方向。

Nissan 正積極評估新的戰略合作機會，並已展開與聯盟夥伴及 Honda 等企業的合作計劃，以尋求提升企業價值的可能性。Nissan 表示，將在未來一個月內提供更多細節，並持續推動業務轉型，以確保長期競爭力與盈利能力。Nissan 這一系列舉措顯示其對市場變革的積極應對，未來發展值得關注。