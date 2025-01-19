Yamaha「暢銷黃牌重機」升級！增電動風鏡、數位儀表配備更好

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Yamaha「XMAX300」新年式亮相！增電動風鏡、數位儀表配備更好

▲影片來源：Yamaha

記者林鼎智／綜合報導

Yamaha（山葉）暢銷黃牌重機XMAX300近日發表2025年式車型，這也是自2022年改款後的升級更新，不僅通過Euro 5+排放法規，還增添電動風鏡、加熱把手、數位儀表等配備，歐洲售價6,400歐元起（折新台幣約21.7萬），預計很快就會導入台灣市場。

▲Yamaha XMAX300新年式升級。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha XMAX300新年式海外亮相，增添Tech MAX+車型，配備也更豐富。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

新XMAX300與老大哥TMAX看齊，共有入門XMAX300與頂規Tech MAX+車型，其中動力部分皆換上符合Euro 5+規範的BlueCore引擎，具有最大馬力28匹／2.95公斤米扭力，排氣管造型也有些變化，不過平均油耗則尚未公布。

▲Yamaha XMAX300新年式升級。（圖／翻攝自Yamaha）

▲新年式XMAX300皆換上符合Euro 5+排廢標準的BlueCore引擎。

新XMAX300入門採4.3吋LCD儀表，共有Icon Black黑、Tech Kamo 2種車色；新增的Tech MAX+車型則採4.2吋TFT全彩數位儀表，可透過手機使用內建Garmin導航、通話、訊息、音樂等功能。另外，Tech MAX+還具有電子可調風鏡，可提供95mm調整範圍，並重新設計前擾流及面板，可減少騎士騎乘時的撞風面積。

▲Yamaha XMAX300新年式升級。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha XMAX300新年式升級 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha XMAX300新年式升級。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Tech MAX+車型還具有電動風鏡、加熱把手、加熱座椅與4.2吋TFT全彩數位儀表。

另外，Tech MAX+則有Ceramic Grey陶瓷灰、Dark Magma專屬車色，並具有加熱座椅、加熱把手功能，在配備上也能與競爭對手Honda Forza 350抗衡，至於電控系統上則具有ABS防煞車鎖死、TCS循跡控制、ESS急煞警示等，在配備較豐富下，Tech MAX+歐洲售價為7,250歐元，折合新台幣約24.6萬。

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