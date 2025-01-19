極氪「全新007 GT電動跑旅」無預警亮相！四驅高性能版3秒內破百

圖文／7Car 小七車觀點

吉利集團旗下純電動品牌極氪 (Zeekr) 近來新車動作頻頻，繼公開品牌旗艦休旅009 之後，近日再度釋出全新 007 GT 跑旅，成為 007 車系全新衍生的車型。

▲吉利集團旗下純電動品牌極氪 (Zeekr) 釋出全新車款 007 GT 跑旅。

在外觀上，007 GT 與先行登場的四門房車 007 有著許多相似之處，兩者最大的差異在於 B 柱後的車頂線條與車尾設計。車頭可見圓潤的線條以及號稱全球最大的 90 吋巨幕燈帶，凸顯出其科技化的特質；車側部分相較於 007 傳統四門房車造型，007 GT 多了第三節車廂，同樣配有隱藏式車門把手以及大尺寸輪圈；車尾部分則可見後擋風玻璃選用大傾斜角度的設計，同時還有分段式的尾翼，營造出更加動感的跑旅風格。

車型編成上，007 GT 將有兩款後驅和兩款四驅車型，其中後驅劃分標準與長續航車型，而四驅則有標準以及高性能版本。007 GT 標準後輪驅動車型搭載一組可輸出 422PS 的後置馬達，官方公布 0-100km/h 加速成績 5.4 秒；四驅版高性能車型則在前軸上新增一組電動馬達，使得綜效輸出功率達到 510PS，0-100km/h 加速成績只需 2.84 秒，整體性能表現與 007 差異不大。電池容量方面則將會提供 75kWh 和 100kWh，續航里程介於 616 到 870 公里 (CLTC 測試標準) 之間。

在充電表現上，由於採用 800V 電動架構的 PMA2+ 模組化底盤，007 GT 同樣支援大功率 DC 快充，雖然原廠尚未公佈 007 GT 的實際充電功率和效能，但根據官方公布 007 的效率，只需 10.5 分鐘就可將 75kWh 容量的電池從 10% 充至 80%。