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Suzuki「小改款Solio日本上市」！借鑒它牌設計元素變臉小阿法

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki 旗下小型乘用車 Solio 和 Solio Bandit 於 2020 年 11 月推出，因此是時候進行中期更新了。日前官方宣布推出「Solio」與「Solio Bandit」中期改款新車，變化主要集中在重新設計的車頭造型，而車型的輪廓和車尾基本上保持不變，售價從 1,926,100 到 2,303,400 日圓，Solio Bandit 則為 2,358,400 日圓。

▲Suzuki 宣布推出「Solio」與「Solio Bandit」中期改款新車。

如同以往，Solio Bandit 與標準 Solio 更強調精緻豪華的感受。而這次改款的車型更是借鑿了日本其它車廠的設計元素致敬。像是車頭超大水箱護罩輪廓像極了 Toyota Alphard 和 Vellfire 的氛圍，但內部的格柵則有 Lexus 的紡錘美學。水箱罩兩側以鍍鉻飾條點綴，直接讓人聯想起 Mitsubishi 的「Dynamic Shield」設計。不過 Solio Bandit 仍承襲既有的分離式頭燈組，只不過現在換上更大且更突出的前保險桿造型。

相較之下，標準的 Solio 則有著較為內斂的傳統日系風格。其水箱護罩面積雖然同樣加大，但整體設計簡潔許多，加入橫柵鍍鉻飾條鋪陳，兩側的進氣孔造型亦相當俐落。

進入到車內，整體鋪陳與舊款車型差異不大，最大的變化在於新增電子駐車系統，以及在多媒體觸控螢幕新增 Suzuki Connect 連結功能。安全配備也進行升級，追加更豐富的 ADAS，包括主動式巡航控制、車道維持輔助和盲點偵測系統等等。

動力上全車系均維持輕度油電混合動力 1.2 升三缸引擎，可提供 82ps 最大馬力與 109Nm 的峰值扭力。這套油電系統與現行款 Swift 共享，不過 Solio 和 Solio Bandit 則有專屬的 CVT 變速箱，同時還有 2WD 和 4WD 兩款驅動配置供消費者選擇。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SuzukiSolioBandit小改款汽車新車Alphard阿法

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