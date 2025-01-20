MG「全新7人座MPV」亮相！預估售價折合新台幣247萬　續航430公里

▲MG M9於印度車展亮相，官網同步上線開放訂車。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG以全新M9豪華7人座MPV，向印度的TOYOTA Alphard、LEXUS LM下戰書，新車具備奢華、貴氣的格局與配備，並採用同級罕見的純電動力，隨著MG M9正式於印度車展現身，官網也同步開放訂車，當地預估售價折合新台幣247萬！

▲MG M9採用同級少見的EV純電動力。

野心勃勃的MG在2025年可是有不少大動作，尤其在印度市場更一口氣推出多款矚目的重點車，作為進軍當地豪華MPV的新武器，全新MG M9初登場時，就讓當地消費者充滿極高興趣。

MG M9在印度提供6座、7人座等配置，新車尺碼5,270x2,000x1,840mm、軸距達3,200mm，並採用90kWh電池，續航力約有430公里，印度預估售價650萬盧比，折合新台幣247萬。

▲後排座椅為最大亮點，專屬液晶螢幕、頭等艙按摩座椅等都入列。

作為TOYOTA Alphard競爭對手，MG M9在外型、內裝一點都沒漏氣，雙側採電動滑門，搭配19吋鋁圈，內部更是M9強項，具備超大的全景玻璃天窗，內裝提供質感出眾的米色或棕色設計，後排採頭等艙座椅，具有電動調整、通風、加熱等基本功能，當然8種以上的按摩功能要讓後排乘客捨不得下車。

全車數位科技感也不差，前排具有基本的多媒體螢幕、數位儀錶，後排另提供2組液晶螢幕，全車配有7具安全氣囊、360度環景，以及趨勢的L2輔助駕駛科技。

MG M9可提供244匹馬力、35.7公斤米扭力，支援125kW快速充電，能在30分鐘內完成30～80%充電。