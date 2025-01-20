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「MG多款話題新車」印度現身！大改款HS、小休旅ZS、7人座通通有

▲MG於印度車展一口氣展出多款新車，作為2025年發展重點。（圖／翻攝自《carandbike》、MG）

▲MG於印度車展一口氣展出多款新車，作為2025年發展重點。（圖／翻攝自《carandbike》、MG）

記者徐煜展／綜合報導

在印度剛開幕的2025年車展，MG可是一口氣展出多款膾炙人口新車，其中更包括新一代HS、ZS等，還另有M9 7人座MPV、Cyberster雙門電動跑車等，讓現場MG展館超熱鬧、超有看點！

▲MG於印度車展一口氣展出多款新車，作為2025年發展重點。（圖／翻攝自《carandbike》、MG）

▲MG於印度車展一口氣展出多款新車，作為2025年發展重點。（圖／翻攝自《carandbike》、MG）

▲大改款MG ZS繼去年歐洲發表後，將在今年進軍印度市場。

MG準備2025年火力全開在印度市場，其中包括新一代HS、ZS、M9、Cyberster都是未來重心，在印度市場稱為Astor的MG ZS，將在今年導入最新的大改款，外型、內裝都與去年歐洲版本大同小異，將以1.5升油電作為銷售主力！

▲MG於印度車展一口氣展出多款新車，作為2025年發展重點。（圖／翻攝自《carandbike》、MG）

▲MG M9、新一代ZS將在今年上半季上市。

全新的M9 7人座MPV也成為MG展館焦點（連結），官方已喜迎M9新成員加入，目前已展開訂購，以同級少見的EV純電動力，向TOYOTA阿法下戰書，印度預估當地售價650萬盧比，折合新台幣247萬。

▲MG於印度車展一口氣展出多款新車，作為2025年發展重點。（圖／翻攝自《carandbike》、MG）

▲新一代HS、全新Cyberster在印度市場首度亮相。

現場還另有新一代MG HS、Cyberster雙門電動跑助陣，不過官方尚未透露詳細的上市行程，相較Cyberster鎖定小眾雙門跑車市場，印度車展公開新一代MG HS，採1.5升PHEV油電系統，其受歡迎程度與市場接受度來說，肯定比Cyberster來得更吃香。

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