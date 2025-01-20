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「第6代TOYOTA RAV4」預計今年見！導入Corolla Cross、Camry最新設計

▲第6代RAV4預想圖再釋出！化身放大版Corolla Cross。（預想圖／翻攝自《Bestcarweb》）

▲第6代RAV4預想圖再釋出！化身放大版Corolla Cross。（預想圖／翻攝自《Bestcarweb》）

記者徐煜展／綜合報導

海外正在測試中的新一代TOYOTA RAV4，自然是全球、台灣消費者關注2025年最重要的新車，其實從Corolla Cross、Camry、Crown等最新家族設計，不難預測下一代RAV4外型走向，近來又有日本媒體釋出6代RAV4預想圖先讓車迷過過乾癮！

▲第6代RAV4預想圖再釋出！化身放大版Corolla Cross。（預想圖／翻攝自《Bestcarweb》）

▲第6代RAV4預想圖再釋出！化身放大版Corolla Cross。（預想圖／翻攝自《Bestcarweb》）

▲TOYOTA新生代車款大多都有C字造型頭燈，配上點陣式的水箱護罩為特徵。

從新世代TOYOTA Corolla Cross、Camry、Crown、Prius等車款，可發現豐田家族車款有著相仿的車頭設計，大多以細長C字造型頭燈，配上搶眼的點陣式水箱護罩，讓豐田新生代家族不僅外型變得更搶眼，也更容易與其他車款作主題呼應。

▲第6代RAV4預想圖再釋出！化身放大版Corolla Cross。（預想圖／翻攝自《Bestcarweb》）

▲下一代RAV4預期在空間有所成長。（圖／翻攝自IG@cochespias1）

平台、動力上，以新一代Camry作為參考方向，目前TOYOTA家族大多都仍繼續沿用TNGA平台，下一代RAV4預期以現行的TNGA-K作升級調校，從測試車來看，預期會擁有更好的車室空間規劃。

動力仍會以燃油、油車作為銷售主力，其主力的2.5升油電將搭載上第5代THS技術，具備更好的節能、省油優勢，至於國外才有的RAV4 PHEV仍會繼續提供，並搭上最新的TSS 3.0防護科技。

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