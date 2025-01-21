5代油電「TOYOTA RAV4」太好賣！英國銷售17天完售官網提前下架

▲5代油電RAV4超熱銷！英國新年式剛推出就完售。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

就算6代RAV4已經在蠢蠢欲動、預計今年問世！不過絲毫撼動不了5代RAV4熱銷的高人氣，尤其在英國市場，才剛推出的2025新年式油電TOYOTA RAV4，僅銷售17天，就把英國今年配額銷售一空，讓官網提前完售下架！

▲英國RAV4 Hybrid僅賣17天完售，官網只剩RAV4 PHEV。

歐洲市場對油電新能源動力需求倍增，反應到TOYOTA RAV4銷量上，從英國官網可見，一般款油電TOYOTA RAV4已經下架完售，僅剩插電式油電的RAV4 PHEV，雖然官方並未公布英國今年油電RAV4配額，但僅僅銷售17天的油電RAV4 Hybrid，仍可見TOYOTA RAV4仍以撼動的高人氣魅力。

▲台灣僅提供2.0升汽油、2.5升油電，尚未導入RAV4 PHEV。

事實上，不只油電RAV4 Hybrid需求量大增，目前英國官網仍在售的RAV4 PHEV也是銷售主力，去年RAV4 PHEV更是遠超RAV4 Hybrid銷量6倍，隨著英國RAV4 Hybrid提前完售，其市場需求將轉嫁到RAV4 PHEV上。

TOYOTA RAV4 PHEV採用2.5升插電式油電，比起RAV4 Hybrid擁有更強勁的302匹馬力，更具備74公里純電續航力，英國官網售價44,175英鎊起，折合新台幣177萬。