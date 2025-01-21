三菱「經典越野休旅」迎來10年大改款！7人座柴油動力、內裝升級

▲現行款第3代三菱Pajero Sport自2015年上市至今，最近也傳出將迎來大改款。（圖／翻攝自Mitsubishi）



記者林鼎智／綜合報導

睽違10年、堪稱三菱（Mitsubishi）代表作之一的Pajero也即將迎來改款，最近外媒就捕捉到測試車，有望為這台經典越野休旅帶來新造型，同時動力也會有所提升，帶來2.4升4缸引擎的選擇。

現行第3代Pajero Sport於2015年上市，此次可說是十年磨一劍。從間諜照看來，新一代Pajero Sport車頭明顯與L200／Triton皮卡看齊，具有大型水箱護罩，日行燈造型也十分相似，至於底盤部分則會與以L200／Triton的非乘載式平台進行修改。

▲新Pajero Sport將與去年推出的L200／Triton看齊，車內也會換上7吋數位儀表、10吋中控螢幕。（圖／翻攝自Carscoops）



車內方面，座艙也會有所升級，包括換上新的7吋數位儀表、10吋中控螢幕，並保留實體按鍵開關；動力部分則可望提供2.4升4缸柴油渦輪引擎、2.4升4缸柴油雙渦輪引擎，並搭配6速手排或6速自排變速箱，最大馬力自148匹-201匹不等，至於汽油引擎則還不確定是否提供。