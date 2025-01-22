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「Skoda旗艦房車推新油電」不吃油可跑120公里！台灣今年先上汽油款

▲海外新一代Skoda Superb增加PHEV新油電選項。（圖／翻攝自Skoda）

▲海外新一代Skoda Superb增加PHEV新油電選項。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

PHEV油電不再是Superb Combi旅行車專屬！日前海外Skoda為新一代Superb房車增加1.5升PHEV新油電，其特殊情況下具備不吃油能繳出120公里純電續航力！

▲海外新一代Skoda Superb增加PHEV新油電選項。（圖／翻攝自Skoda）

▲新一代Skoda Superb台灣預計今年見。

新一代Skoda Superb海外於2023年底發表，而台灣市場雖然未在2024年導入，但相信則計劃2025年與台灣消費者見面。來到第4代的Skoda Superb，可是一點都無旗艦房車常有的老氣，透過全新外觀、內裝加持，新一代Skoda Superb更像是優美的4門轎跑。

海外動力選擇上新一代Skoda Superb仍是相當豐富，有各種汽油渦輪、柴油等各種選項，其最新推出的第2代PHEV新油電系統，也在近期下放到Superb房車上，以1.5升渦輪搭配電動馬達，電池容量來到25.7kWh，結合6速DSG雙離合變速箱，具備204匹綜效馬力，不過PHEV台灣機會導入不高，未來導入仍會以汽油動力為主。

▲海外新一代Skoda Superb增加PHEV新油電選項。（圖／翻攝自Skoda）

▲充電支援50kW或家用慢充11kW。

具備更節能省油的PHEV油電，支援50kW快速充電，26分鐘能從10%補充至80%，電動馬達可再額外提供116匹馬力、33.7公斤米扭力，在特殊情況下，WLTP測試繳出120公里純電續航力。

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