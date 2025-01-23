「三菱多款休旅」澳洲停售！Outlander、全新改款跨界來補位

▲2025年才剛開始，澳洲即將一口氣停售三菱3款休旅！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱在澳洲市場進行車系大整頓，其更有多款在當地相當熱門的新車，包含ASX、Eclipse Cross、Pajero Sport都即將在澳洲市場下台一鞠躬，讓澳洲三菱目前僅省下Outlander、Triton皮卡車，至於全新的跨界小休旅則為稍晚登場補位。

▲Pajero Sport將迎來久違的大改款，不排除未來再度回歸澳洲市場。

事實上，三菱一口氣停售的3款休旅，其實銷售還不差，去年ASX就繳出12,330輛銷量，相較2023年還成長34%，Eclipse Cross有9,221輛，成長18%，老將Pajero Sport 7,306輛成長31%。

官方並無詳細說明停售3款休旅原因，但其實ASX、Pajero Sport都已久未改款換代，ASX自2010年開始於澳洲銷售，在15年期間已經推過3次小改，而Pajero Sport則是2015年推出後，也有數10年未進行換代，或許考量車系的戰鬥力，讓澳洲原廠決定先行退場。

▲此為舊款ASX休旅。

▲全新的小跨界休旅傳承經典的ASX之名，預計今年上半季加入澳洲三菱陣容。

值得一提的是，新一代Pajero Sport海外正在測試中，待大改款問世後，有機會再重回澳洲市場，而另外1款同樣名為ASX跨界休旅，與澳洲停產的舊款ASX乃是截然不同的新車，全新的ASX是來自雷諾Captur貼牌販售的雙生車，對手直指TOYOTA Yaris Cross而來。