TOYOTA「全新大空間休旅」比RAV4更實用日本今年見！台灣註冊有望導入

▲一延再延的TOYOTA Crown Estate，日本預計今年3月上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

所謂好酒沉甕底，日本TOYOTA Crown休旅家族即將迎來最後一位成員，Crown Estate預計今年3月上市，並採用油電雙動力配置，Crown Estate可是家族中擁有最實用、空間最大的作品，而台灣日前已悄悄完成註冊，為後續導入埋下伏筆。

▲原計劃去年第3季要發表的Crown Estate，將在今年與日本消費者見面。

TOYOTA其實在北美稱為Crown Signia，也就是台灣日前註冊的商標，至於日本則命名為Crown Estate，日本原計劃要在去年上市，不過一延再延的日規Crown Estate，已經準備好作為2025年的TOYOTA新車驚喜。

▲日本Crown Estate預計會有雙油電配置。

Crown Estate其尺碼空間比RAV4大了不少，擁有4,930x1,880x1,620mm、軸距2,850mm，動力配置採2種油電配置，入門為2.5升油電可繳出234匹馬力，高規則為2.5升PHEV插電式油電，具有306匹綜效馬力、90公里純電續航力。

車內風格就是熟悉的皇冠家族，以12.3吋多媒體螢幕結合12.3吋數位儀錶，結合豐田招牌的TSS安全防護，Crown Signia在寬度與高度上略大於Crown Crossover跨界，後座提供更討喜、寬敞的乘坐空間。