「第6代TOYOTA RAV4」發表日有譜了！大陸雙生車4月問世換2.0升油電

▲廣汽豐田傳4月上海車展發表新一代Wildlander，也就是RAV4的雙生車。此為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

傳得沸沸揚揚的第6代TOYOTA RAV4有進一步消息了！作為大陸廣汽豐田2025年新車重頭戲，大陸已經有可靠消息表示，廣汽豐田將在今年4月的上海車展帶來全新一代的TOYOTA Wildlander，也為雙生姊妹車的RAV4埋下不少伏筆！

▲新一代TOYOTA Wildlander將新增Camry的2.0升油電。

去年新一代TOYOTA Camry於北美、大陸作為首發區，如今第6代RAV4說不定也有機會比照辦理，近來大陸消息表示，其RAV4的雙生車TOYOTA Wildlander（威蘭達），預計會在4月23日的上海車展現身，且還有初步的動力規格流出。

新一代TOYOTA Wildlander蓄勢待發，外觀、內裝都將大幅換新，並參考當地的Camry動力配置，除了有2.0升汽油、2.5升油電基本動力，還另有全新開發的2.0升油電系統，也將用在新一代TOYOTA Wildlander身上。

▲海外第6代RAV4與雙生車有望在上半季問世。

目前第6代TOYOTA RAV4海外正在積極測試中，如今姊妹雙生車先傳出將在4月發表，也就間接表示，第6代RAV4很有可能也會在差不多時間內問世，則台灣也有機會在2025年底前引進，要以優化過的TNGA平台，搭上全新調校的省油新油電，蟬聯全球最好賣得中型休旅一哥。