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「LEXUS IS新年式」日規開賣！渦輪特仕車成賣點　折合新台幣101萬起

▲日本推出新年式LEUXS IS，IS 300特仕車成最大亮點。（圖／翻攝自LLEXUS）

▲日本推出新年式LEUXS IS，特仕車成最大亮點。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣單1的2.5升油電IS 300h不同，日本還另有渦輪IS 300與V8動力IS 500，其日本原廠於台灣時間1月23日開賣新年式LEXUS IS，本次日規新年式最大賣點就屬Mode Black IV特仕車最吸睛，外觀、內裝都有超帥氣的套件加持！

▲日本推出新年式LEUXS IS，IS 300特仕車成最大亮點。（圖／翻攝自LLEXUS）

▲2.5升IS 300h油電新年式取消AWD車型。

在車系陣容上，日本新年式LEXUS IS進行簡化，針對IS 300h取消AWD四驅車型，讓IS 300、IS 300h都僅有2WD選項，IS 300渦輪開價4,810,000～5,560,000日圓，折合新台幣101～116萬。

IS300h開價5,270,000～6,010,000日圓，折合新台幣110～126萬，V8動力的IS 500 F Sport為8,500,000日圓，折合新台幣178萬。

▲日本推出新年式LEUXS IS，特仕車成最大亮點。（圖／翻攝自LLEXUS）

▲外觀以灰色作為主打，配有BBS鍛造鋁圈。

新年式亮點Mode Black IV特仕車提供IS 300、IS 300h選擇，售價分別為5,900,000、6,350,000日圓，折合新台幣124與133萬。

Mode Black IV特仕車外觀以肅殺的灰色烤漆，搭配黑化套件主打，其輪下採用BBS改裝夢幻逸品鍛造鋁圈，為強調後驅樂趣取向的IS車系，打造更適合年輕車主的熱血運動感。

▲日本推出新年式LEUXS IS，IS 300特仕車成最大亮點。（圖／翻攝自LLEXUS）

▲日本推出新年式LEUXS IS，IS 300特仕車成最大亮點。（圖／翻攝自LLEXUS）

▲日本推出新年式LEUXS IS，IS 300特仕車成最大亮點。（圖／翻攝自LLEXUS）

▲特仕車擁有專屬的花紋飾板、啟動開機資訊。

Mode Black IV特仕車可不只外觀好看，內裝也下了不少心思，具有專屬的啟動開機資訊，方向盤、門飾板等細節處，特別換上提升視覺質感的花紋設計，並用上麂皮、皮質混搭的跑車化座椅。

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關鍵字：LEXUSIS房車旅行車BMW賓士3 SeriesC-Class

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