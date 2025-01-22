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Honda「暢銷7人座MPV」油電版升級！新金油層、安全配備售價小漲

▲Honda Freed 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日本原廠針對Freed油電車型進行升級，售價也小幅調漲。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）暢銷7人座MPV、同時傳出台灣本田評估導入的「Freed」，最近日本原廠也宣布針對Freed e:HEV油電車型進行調整，並且調漲售價，使Freed e:HEV油電版本入手門檻自3,022,800日元起，折合新台幣約63.5萬起。

日規Freed e:HEV油電動力共有Air、Air EX、Crossstar等級，並有前驅、4輪驅動，以及5人／6人／7人座選擇。此次更新也是與Civic Type R（報導請點此）跟進，換上新的金油層，將傳統金油層的丙烯酸三聚氰胺採用新的材質，使車色光澤更亮、並能提高1.5倍耐用度。

▲Honda Freed 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Freed 。（圖／翻攝自Honda）

▲配備上Freed e:HEV也全數增添光感應頭燈、LED彎道照明輔助、倒車攝影、後方來車警示等配備。

另外，原本僅限Air EX、Crossstar 6人座車型以上的光感應頭燈、LED彎道照明輔助、倒車攝影、後方來車警示等配備也全數標配，售價也較先前微幅小漲。

動力上，Freed e:HEV皆採1.5升DOHC I-VTEC 4缸汽油引擎、2具電動馬達及電子CVT無段變速箱組成，具有最大馬力120匹、平均油耗25.6km／L（前驅車型）表現，並具備Honda Sensing駕駛輔助系統。

▲Honda Freed 。（圖／翻攝自Honda）

▲Freed e:HEV共有5-7人座、前驅／4驅選擇，動力皆採1.5升4缸汽油引擎、2具電動馬達及電子CVT無段變速箱組成。

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