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Suzuki「全球戰略電動機車」亮相！採固定式電池、87公里續航力

▲Suzuki e-Access電動機車 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki二輪部門在印度移動展推出三款新車，包括Access、e-Access電動機車即可使用酒精汽油的Gixxer SF250。（圖／翻攝自Suzuki）

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki（鈴木）二輪部門在2025印度移動展推出新款Access 125、可使用酒精汽油的Gixxer SF250以及e-Access電動機車，屆時這3款新車都將由Suzuki印度工廠生產製造。

首先在Suzuki印度最暢銷的Access方面，新車重新設計、換上都會風格，同時也採用新的LED頭燈，換上124c.c.的SEP（Suzuki Eco Performance）引擎，原廠也加大油箱及置物箱空間，預計1月就會在印度開賣，後續也會外銷其他市場。

▲Suzuki e-Access電動機車 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Access是Suzuki在印度最暢銷的機種，此次也換上新的頭燈。

至於新推出的電動版e-Access，則定位在Suzuki全球戰略電動機車，採固定式LPF磷酸鐵鋰電池，電池置放在坐墊下方，具有5.57匹馬力／1.52公斤米扭力，最大續航里程為87公里。全車也採輕量高剛性車架，提供3種駕駛模式，並具有動能回收、倒車功能。

▲Suzuki e-Access電動機車 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki e-Access電動機車最大續航87公里，具有動能回收、倒車功能。

e-Access電動機車車廂容量為17公升，並配備全彩TFT儀表，具有免鑰匙系統與手機連線功能，原廠也設置防止過度充電保護裝置，同時皮帶傳動系統也有自動張緊器設計，減少維護成本，新e-Access預計在今年3月開始量產。

另一款Gixxer SF250的油冷檔車，此次則增添新規範，可使用85%酒精汽油，透過重新改良的噴油嘴、燃油泵、燃油過濾器等，使該車能使用酒精汽油，有助於減少二氧化碳碳排量。

▲Suzuki e-Access電動機車 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Gixxer SF250的油冷檔車透過重新改良的噴油嘴、燃油泵、燃油過濾器等，使車輛能使用酒精汽油。

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