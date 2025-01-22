賓士「C-Class全新電動車」今年見！對手鎖定特斯拉Model 3

▲全新賓士C-Class測試車再度現身，為今年發表暖身。（圖／翻攝自《Moter.es》）

記者徐煜展／綜合報導

從去年就開始測試的全新賓士C-Class電動車，近來再度現身明顯在暗示為今年發表作暖身，未來C-Class電動車將採用賓士全新的電動車平台，續航力預估有750公里，鎖定級距內的勁敵特斯拉Model 3而來！

▲原廠日前已確認推出GLC、C-Class電動車。

賓士積極拓展電動車市場版圖，近期除了有CLA電動版外，GLC、C-Class電動車也都在原廠計劃中，而原廠早就證實GLC、C-Class電動車開發計劃，今年就有望先迎來C-Class電動車。

C-Class電動車問世，其油車仍會繼續保留，不過在車系命名上，目前還尚未有進一步消息，是否保留EQ電動車命名，未來仍待原廠公布。

▲賓士C-Class、BMW 3系列都會出現電動車，向特斯拉Model 3下戰書。

從測試車來看，C-Class電動車保有過去車系訴求的年輕、運動，全新保桿、頭燈給人相當搶眼的視覺新鮮感，未來C-Class電動車問世，除了有級距的霸主特斯拉Model 3，即將登場的BMW 3系列電動車，也都會是C-Class電動車競爭對手。

動力配置，C-Class電動車有望搭載89.6kWh電池容量，並提供2種電池選擇，包括成本較低的磷酸鋰鐵電池、或是能量密度較高的氧化矽陽極電池，WLTP續航力有望來到750公里左右。