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全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

▲Opel預告Combo將導入全新7人座，預計第2季上市！（圖／翻攝自Opel）

▲Opel預告Combo將導入全新7人座，預計第2季上市！（圖／翻攝自Opel）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣去年發表的雪鐵龍Berlingo互為雙生兄弟車，Opel預告將在今年導入全新的Combo 7人座MPV，預計將採用適合台灣消費市場的1.5升動力，在稅賦上更有優勢！

▲Opel預告Combo將導入全新7人座，預計第2季上市！（圖／翻攝自Opel）

▲Opel預告Combo將導入全新7人座，預計第2季上市！（圖／翻攝自Opel）

▲海外提供5人、7人座配置，台灣導入長軸7人座機率較高。

現行第4代的Opel Combo，最早於2018年問世，海外於去年新年式之際發表全新的EV電動車版本，海外更有短軸5人、長軸7人座等配置，不過台灣今年第2季導入的Opel Combo，預計會以搭載1.5升柴油的長軸7人座為主。

▲Opel預告Combo將導入全新7人座，預計第2季上市！（圖／翻攝自Opel）

▲Opel Combo設計相當耐看，台灣規格經銷端透露將採用更有質感的IntelliLux LED矩陣式頭燈、L2駕駛輔助。

雖說平台、技術都與雪鐵龍Berlingo共享，不過Opel Combo在外型上乃是有著不少專屬的家族化設計，尤其搶眼的閃電家族廠徽，加上俐落、立體感十足的保桿造型，為Opel Combo增添不少都會時尚風，也淡化不少沉重的商用車氣息。

動力搭載與雪鐵龍Berlingo相同的1.5升柴油引擎，搭配8速手自排，擁有130匹馬力、30.6公斤米扭力，在其他配備上，預期也納入符合L2趨勢的輔助駕駛科技，並具有10吋數位儀錶與10吋多媒體螢幕。

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關鍵字：OpelCombo.7人座mpvBerlingo新車預報

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