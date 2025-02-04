改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

▲第4代TOYOTA Sienna傳今年推改款。（預想圖／翻攝自《AutoYa》）

記者徐煜展／綜合報導

歷經10多年之久，採用與RAV4相同TNGA-K平台的新一代TOYOTA Sienna，海外等了10多年之久終於在2020年迎來第4代，如今邁向2025新年，銷售5年的第4代Sienna，傳出將在今年推出新改款！

▲第4代TOYOTA Sienna台灣於2020年導入，當時售價為238萬。

TOYOTA Previa告別車壇，讓TOYOTA Sienna戰略價值顯得格外重要，與TOYOTA阿法定位不同的TOYOTA Sienna，專攻在家庭消費市場的7人座MPV，在今年有望迎來外觀、內裝升級的新改款。

▲外觀朝向最新家族化設計，加入點陣式車頭、一體式貫穿尾燈。

從預想圖來看，新TOYOTA Sienna納入豐田家族最新設計語言，熟悉Camry、Prius、Corolla Cross的車頭造型，讓預想圖的TOYOTA Sienna視覺更搶眼，更添時尚感，車尾也加入一體式貫穿尾燈設計，頓時讓TOYOTA Sienna視覺感受年輕不少。

▲內裝重點全新升級的數位座艙。

內裝則針對用料材質舒適化與科技配備升級，導入豐田最新的12.3吋螢幕與數位儀錶，並針對方向盤造型、排檔介面優化，不僅讓質感提升，也能帶來更好的置物空間規劃。