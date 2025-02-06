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330萬起！TOYOTA「插電動力Alphard PHEV」台灣開賣　純電可跑80KM

▲330萬起！TOYOTA「插電動力Alphard PHEV」台灣開賣　純電可跑80KM。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA總代理和泰正式開賣Alphard PHEV，並開出330萬起的建議售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA總代理和泰才在2／4的媒體活動上預告，將會在今年第1季導入PHEV插電式油電動力的Alphard旗艦MPV，今（6）日就以新聞稿方式宣布正式開賣，並為其開出330萬的建議售價，相較於HEV油電車型的316萬並未增加太多，卻能帶來80公里的純電續航力，油耗更是驚人來到的74.1km/L！

▲TOYOTA Alphard／Vellfire新年式、增PHEV油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Alphard PHEV的電池安裝在靠近底盤下方，容量為18.1kWh。圖為日規車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

Alphard PHEV的動力是由可輸出177匹馬力與22.3公斤米扭力的2.5升自然進氣引擎，搭配前182匹／27.5公斤米、後54匹／12.3公斤米的馬達，以此帶來306匹的綜效馬力與E-Four 4WD電子式四輪傳動，靠近底盤的電池容量則是來到18.1kWh，能提供最大80公里純電續航力，透過J1772以220V／16A充電時，約5個小時就能充滿，平均油耗為74.1km/L，以大型MPV來說相當驚人。

▲330萬起！TOYOTA「插電動力Alphard PHEV」台灣開賣　純電可跑80KM。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲330萬起！TOYOTA「插電動力Alphard PHEV」台灣開賣　純電可跑80KM。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全車系新增迎賓延伸連動車側踏板，PHEV車型還將第3排改為獨立雙座設定。（圖／翻攝自TOYOTA）

除了動力的變革外，Alphard PHEV的車內還將第3排改採獨立雙座設定，能提供後座乘客更加舒適的乘坐體驗，另外現在全車型還追加了迎賓延伸連動車側踏板，只要開啟側滑門就會自動伸出，處處展現無微不至的貼心服務，其他配備與外型則和過去維持一致，依舊是霸氣豪華的旗艦MPV。

▲TOYOTA Alphard／Vellfire新年式、增PHEV油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀維持Alphard霸氣豪華的吸睛造型，主被動安全配備也一如既往的齊全。（圖／翻攝自TOYOTA）

在主被動安全科技上，Alphard PHEV也維持先前的高水準演出，透過標配的TOYOTA Safety Sense 3.0智動駕駛輔助系統，帶來全速域ACC定速、PCS預警防護、LTA車道循跡輔助、AHS智慧遠光燈自動遮蔽、RSA速限辨識輔助等，再輔以全車6具氣囊，以最高42項主被動安全配備，帶來全方位的防護機能。

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