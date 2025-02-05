ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Nissan不願當小的＋Honda等不下去了！日本車廠世紀合併面臨破局

▲Honda與Nissan「正式簽署經營統合MOU」！最快明年6月有最終協議。（圖／翻攝自Honda）

▲日本車廠Honda本田與Nissan日產的世紀合併恐面臨破局。（圖／翻攝自Honda Global）

文／中央社

日媒報導，2024年底公開宣示邁向經營整合的日本兩大汽車製造商本田汽車及日產汽車，傳出本田提議將日產納為子公司後，引發日產方面強烈反彈，雙方經營整合協商恐面臨破局。

本田與日產2024年12月23日舉行記者會，宣示決定邁向經營整合，預計2025年6月簽署正式契約，及2026年8月讓新成立的控股公司上市。屆時本田與日產將成為子公司並下市，但會維持各自品牌。

日本讀賣新聞報導，不過，本田與日產的經營整合協商似已開始籠罩陰霾。相關人士透露，本田方面日前提議將日產納為子公司，引發日產方面強烈反彈，認為此舉將導致日產失去經營主導權。因此，雙方針對經營整合的協商可能面臨破裂。 日產幹部昨天表示，「要滿足雙方股東都能接受的條件幾乎是不可能，（經營整合）已然無望」。

儘管雙方去年宣布邁向經營整合，但日產在制定公司重整計畫進展遲緩，對此感到不耐的本田傾向將日產納為子公司，藉由掌握主導權斷然執行重整。 日產方面雖然從上個週末以來展開內部協商，但內部意見逐漸彙整為無法接受成為本田的子公司。本田方面似乎也向外界透露，若提議遭日產拒絕的話，協商破裂將難以避免。

本田與日產原訂今年1月底要公布邁向經營整合協商的大方向，但1月31日時已表示將延至2月中旬。 日產方面的相關人士昨天說，「雖然期待協商不要破裂，但（經營整合）情勢嚴峻」；本田方面的相關人士也表示，「日產方面缺乏緊張感，本田也沒有多餘時間再拖下去」。

日產面對業績快速惡化，去年11月宣布全球裁員9000人，並縮小在美國、泰國及日本子公司的生產規模，但本田方面認為這些對策還不夠。 本田社長三部敏宏在去年12月記者會上曾說，「如果（本田與日產）無法成為獨立運作的兩家公司，經營整合的討論就無法成功」。

另一個值得關注的動向，就是日產作為最大股東的三菱汽車原本也在檢討加入日產與本田的經營整合，但目前傾向維持上市狀態。 三菱在2月3日的決算記者會上說，待本田與日產的協商方向出爐後，再來判斷如何參與。 朝日新聞今天報導，相關人士透露，本田與日產近期將各自召開董事會，針對有關中止經營整合協商等事項進行討論。

關鍵字：Honda本田Nissan日產Mitsubishi三菱汽車合併經營統合合作MOU合作備忘錄

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

推薦閱讀

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

TOYOTA「阿法插電動力」今年導入台灣！還有硬派越野車＆賽道牛魔王

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

最新文章

Peugeot「跨界、休旅」換全新油電2025-02-05

Honda暢銷7人座MPV搖身變露營車2025-02-05

Honda與Nissan世紀合併恐破局2025-02-05

保時捷Taycan創冰上最長甩尾紀錄2025-02-05

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見2025-02-05

福特國產Focus全車系新年式登場2025-02-05

小米「全新電動休旅YU7」今年上市2025-02-05

「新一代TOYOTA Yairs」今年見2025-02-05

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋2025-02-05

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

熱門文章

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋2025-02-05

「TOYOTA全新油電Vios」現身2025-02-05

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見2025-02-04

買新車「最討厭業務送什麼」2025-02-02

1月台灣機車銷量銳減電動機車跌7成2025-02-04

Audi宣布車系命名方式又要改了2025-02-05

福特國產Focus全車系新年式登場2025-02-05

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見2025-02-05

「新一代TOYOTA Yairs」今年見2025-02-05

小米「全新電動休旅YU7」今年上市2025-02-05

相關新聞

狠甩17.5公里！保時捷Taycan創 「冰上最長甩尾」金氏世界紀錄

狠甩17.5公里！保時捷Taycan創 「冰上最長甩尾」金氏世界紀錄

日本全家驚喜變潮牌！Nigo將擔任創意總監　合作項目曝光

日本全家驚喜變潮牌！Nigo將擔任創意總監　合作項目曝光

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

獨／屏東女連2年中汽車輸了　台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒

獨／屏東女連2年中汽車輸了　台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒

「新一代TOYOTA Yairs」今年見！全新平台空間放大　搭上省油1.5升油電

「新一代TOYOTA Yairs」今年見！全新平台空間放大　搭上省油1.5升油電

讀者迴響

熱門文章

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

大S猝逝「小米汽車雷軍」悼念讓大陸網友炸鍋！恐衝擊SU7電動車

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

改款新「TOYOTA 7人座MPV」傳今年見！外觀更好看　內裝舒適有感升級

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

1月台灣機車銷量銳減「電動機車跌7成↑」！三陽市占率衝上46.9％

1月台灣機車銷量銳減「電動機車跌7成↑」！三陽市占率衝上46.9％

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

Audi宣布「車系命名方式又要改了」！偶數電動車＆基數油車不再適用

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

降價3-9萬！福特「國產Focus全車系」新年式登場、頂規配備再升級

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

全新歐洲「進口7人座MPV」台灣今年見！1.5升動力省油省稅金

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366