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「新一代TOYOTA Yairs」今年見！全新平台空間放大　搭上省油1.5升油電

▲亞太規預計今年推出新一代TOYOTA Yaris。（預想圖／翻攝自《Automachi》）

▲亞太規預計今年推出新一代TOYOTA Yaris。（預想圖／翻攝自《Automachi》）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣停產有密切關聯的亞太規TOYOTA Yaris，在東南亞市場歷經數次的小改款，終於將在今年迎來新一代大改款，下一代亞太規TOYOTA Yaris將跟上兄弟車Vios腳步，換搭DNGA平台與全新的1.5升油電作為改款重點！

▲亞太規預計今年推出新一代TOYOTA Yaris。（預想圖／翻攝自《Automachi》）

▲亞太規TOYOTA Yaris於東南亞持續熱銷。此為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

這可不是歐日規的TNGA平台TOYOTA Yaris，台灣於2023年6月停產的TOYOTA Yaris，作為同樣的亞太規仍持續在東南亞市場暢銷，在東南亞熱銷的TOYOTA Yaris一直以來都是當地銷售主力，不像台灣Yaris走入歷史，東南亞市場的TOYOTA Yaris將在今年迎接大改款。

▲亞太規預計今年推出新一代TOYOTA Yaris。（預想圖／翻攝自《Automachi》）

▲新Yaris預計比照新一代Vios換搭DNGA平台。

與Yaris有血緣關係的Vios，已在東南亞市場藉由大改款換上DNGA新平台，而下一代亞太規Yaris預計將朝DNGA平台邁進，除了獲得更好的車體剛性、操控性外，在車身尺碼將放大擁有更好的車室空間規劃。

新一代Yaris將採用Vios、Yaris Cross最新的1.5升油電系統，該動力擁有111匹馬力輸出，在泰規Yaris Cross身上更能繳出30.3km/L的平均油耗。

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關鍵字：TOYOTAYaris Cross休旅跨界SUV7人座HONDABR-VYaris

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