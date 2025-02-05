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「TOYOTA全新油電Vios」現身！1.5升折合新台幣63萬　油耗有望30km／L

▲TOYOTA全新油電Vios曝光，採用1.5升動力。（圖／翻攝自IG@CarDrive.id）

▲TOYOTA全新油電Vios曝光，採用1.5升動力。（圖／翻攝自IG@CarDrive.id）

記者徐煜展／綜合報導

果真如先前傳聞所料，TOYOTA計劃為Vios入門房車新增全新油電，而且帥氣的GR Sport版一併曝光，該動力採用1.5升油電，售價也搶先流出，折合新台幣約63萬左右！最快第1季於東南亞市場發表。

▲TOYOTA全新油電Vios曝光，採用1.5升動力。（圖／翻攝自IG@CarDrive.id）

▲1.5升油電搭上GR Sport，讓全新Vios更會跑又省油。

疑似全新的油電Vios悄悄在印尼市場流出，其搭載的1.5升油電共有一般款與GR Sport運動款，售價分別為3.17億印尼盾，折合新台幣63萬，GR Sport來到3.42億印尼盾，折合新台幣約69萬。

▲TOYOTA全新油電Vios曝光，採用1.5升動力。（圖／翻攝自IG@CarDrive.id）

▲該油電引擎代號與油電Yaris Cross相同。

油電Vios採TOYOTA代號2NR-VEX 1.5升引擎，其實與亞太規油電Yaris Cross代號相同，可繳出約111匹綜效馬力，至於重要的油耗數據尚未揭露，但以泰規的油電Yaris Cross參考，平均油耗有30.3km/L表現，而預計重量更輕的油電Vios，有望繳出比Yaris Cross更出色的省油水準。

▲TOYOTA全新油電Vios曝光，採用1.5升動力。（圖／翻攝自IG@CarDrive.id）

▲Vios GR Sport外觀、內裝、懸吊將有專屬設定。

全新設計的GR Sport也讓入門小車Vios變得殺氣騰騰，全車賦予更有張力的空力套件，完全一掃入門陽春房車形象，除了在外觀有GR Sport套件加持外，預計也會在懸吊進行運動化調校、改良，讓油電Vios GR Sport不僅會跑、省油，還擁有俐落的操控身手。

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