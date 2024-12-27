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Honda與Nissan將合作「大股東雷諾回應了」！為最佳利益考慮所有選擇

圖文／7Car 小七車觀點

近期車壇最大的新聞莫過於 Honda、Nissan 與 Mitsubishi 三家日本汽車大廠正式對外公開簽署諒解備忘錄，針對 Nissan 和 Honda 計劃成立聯合控股公司進行經營整合事宜，Mitsubishi 也將探討參與、介入經營整合或協同互利的可能性，對此三方公司達成合意。不過針對這則新聞，近日 Nissan 主要股東 Renault Group 終於首度回應，表示將根據集團及其股東的最佳利益考慮所有選擇。

▲對於 Honda、Nissan 與 Mitsubishi 三家日本汽車大廠正式對外公開簽署諒解備忘錄，Nissan 主要股東 Renault Group 終於首度回應。

根據外媒報導，目前 Renault Group 持有 Nissan 35.7% 的已發行股份，同時 Renault Group 還在一份聲明稿表示，集團將繼續執行原本的策略，並會持續推出為集團創造價值的產品，包括 Renault-Nissan 聯盟內已經啟動的計畫。

至於此次三方日本車廠的合作計畫，則是在未來將聚焦於智能化與電氣化的戰略合作框架，預計共同開發軟體定義汽車（SDV），集中雙方資金並開發軟體，以改善自動駕駛技術、網路連結和人工智慧，合作當中還將透過共享電動馬達和逆變器技術，以及共同開發新型電池和電動平台，目前 Honda、Nissan  已率先簽屬協議，而 Mitsubishi 最快將在 2025 年 1 月底前決定是否正式參與兩方的業務整合計劃。

面對汽車產業的快速演變，三家車廠的團結表明了它們對未來智慧化與電氣化轉型的共同承諾。若能成功整合，將有助於三方在全球市場中提升競爭力，同時滿足消費者日益增長的需求。至於在三方車廠確立合作後，Renault Group 後續的產品發展也是值得觀察與期待。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Honda本田Nissan日產Mitsubishi三菱汽車合併經營統合合作MOU合作備忘錄Renault雷諾

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