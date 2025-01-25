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偉士牌推出「蛇年特仕版946 Snake」！全球限量888台致敬農曆新年

圖文／7Car 小七車觀點

義大利經典品牌 Vespa 日前於官方網站宣布，正式發表全新蛇年限量版車型 -  Vespa 946 Snake，全球限量 888 輛，並以冬季冰雪景致與蛇的靈動氣息為靈感，結合農曆生肖文化，為蛇年帶來全新詮釋。該車型不僅彰顯了 Vespa 的品牌風格，更藉此拓展其產品豐富性，展示 Vespa 於寒冷季節中的創意表現。

外觀設計上，Vespa 946 Snake 以冰雪般的虹彩藍色作為基調，突顯冬季的純淨與潔白。後座把手與座椅的紋理設計參考了蛇皮的柔韌觸感，而燃油蓋與前擋泥板上精緻的鍍鉻蛇形標誌，則完整呈現了這款車型的設計理念。

這款車型全球限量 888 台，每台均配有對應的車身編號以展現其稀有性，而作為 Vespa Lunar Collection 系列的一部分，則向農曆生肖文化致敬。繼去 (2024) 年推出龍年車款後，946 Snake 的整體設計依舊延續 Vespa 的精神，體現蛇的神秘與果敢。

此外，為配合 946 Snake 的問世，Vespa 同步發表一系列配件與服飾。這些周邊產品可與該車款風格完整契合。專屬頭盔以虹彩藍搭配 3D 鍍鉻蛇形圖案，內襯可拆卸，並搭載防霧面罩，讓駕駛者兼顧安全與時尚。此外，Vespa Snake Capsule 系列服飾則包含長版羽絨大衣與飛行夾克，前者可禦寒防風，蛇形輪廓細節呼應車款主題；後者則以冬季冰冷色調打造現代感設計。

為迎接這款新作，Vespa 計劃於 2025 年第一季展開全球巡迴快閃店活動，展示 Vespa 946 Snake 與相關商品。首站選址於羅馬 Rinascente Tritone，隨後將於巴黎香榭麗舍老佛爺百貨、米蘭 La Rinascente、北京老佛爺百貨、曼谷 Emquartier、新加坡 Paragon 等地陸續展開，將 Vespa 的設計語彙帶入更多國際城市。

Vespa 作為義式經典的永恆標誌，其獨具美感的車身造型，已成為現代設計的經典象徵。而本次限量推出的 Vespa 946 Snake，則為品牌對傳統文化與創新結合的全新嘗試，不僅以生肖文化致敬，更展現 Vespa 在全球市場中的設計實力，為車迷與收藏家提供了一次不容錯過的機會。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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