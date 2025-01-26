BMW推出「2025年式R 18霸氣重機」！復古融合現代元素引擎扭力升級

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Motorrad 日前 (1/21) 於官方網站宣佈，針對旗下 R 18 車系推出全新 2025 年式車型，進行配備升級與新增 Blacked Out 車型選項，包括動力、設計與科技的多項改進。自 2020 年 BMW Motorrad 推出首款 R 18 車型至今，該系列已發展出由 highway cruising 至 luxurious travel 的多款車型，現今則更進一步優化，以符合現代騎士與消費者多元化需求。

動力配置方面，全新 2025 年式 BMW R 18 車系搭載升級版 1,802 cc Big Boxer 引擎，最大動力輸出維持於 67 kW（91 hp），但峰值扭力則提升至 163 Nm，並符合最新 Euro 5+ 排放標準。這款引擎在轉速 2,000 至 4,000 rpm 區間內可持續輸出超過 150 Nm 的扭力，為騎士提供更穩定的加速性能與動力輸出。

此外，2025 年式 BMW R 18 車系在外型與車體設計上則導入更多現代化元素，如：導入重新設計的 18 吋雙七幅式後鋁圈與更具流線的前後輪弧與側蓋造型，讓整車造型更具視覺張力。而針對經典款 R 18 Classic，除了保留原先經典的 highway cruising 設計語彙外，亦同樣注入設計新意，包括加大的 19 吋鋁圈和採用與 R 18 B 同款的前土除設計，以彰顯動感與經典兼備的視覺風格。

配備方面，2025 年式 BMW R 18 車系新增採用黑色與暗鉻設計的 Blacked Out 車型選擇，並全面標配日間行車燈與 USB-C 充電接口，增強了日常使用的便利性。此外，座椅更新為更厚的泡棉材質，搭配改進的懸吊系統，以提高長途騎行的舒適性。而提供消費者選配的 Comfort Package 則具備含：巡航控制、加熱握把與斜坡起步輔助功能，以滿足駕駛者在多種情境下的需求。

至於 R 18 家族其他車型如 Roctane、Bagger 與 Transcontinental 也同樣推出全新配色與選配套件，包含：全新 Dragonfire Red Metallic 雙色塗裝，而舒適套件（Comfort Package）則涉及胎壓監控、坡道起步控制與加熱手把等功能，提升長途旅行的便利性。此外，BMW 還推出一系列專屬配件，包括黑色引擎保護框與設計優化的座椅，滿足客製化需求。

隨著全新年式 BMW R 18 車系的正式推出，BMW Motorrad 不僅延續經典的 highway cruising 傳承，更打造出更具個性化與消費者需求層面的車型選擇，顯示 BMW 在戰略和品牌定位方面的深度思考與規劃。