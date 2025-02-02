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駕駛挨罰3千怨「遇到路隊長」　法官打臉：你沒打方向燈

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）2024年1月間開車行經國道一號，因未打方向燈變換車道，挨罰3000元；他不滿提出行政訴訟，反控是檢舉人開車不專心，還當「路隊長」，根本就是故意的，甚至可能涉及違法行為，監理所不應該受理檢舉。不過，台北高等行政法院法官審理之後，並未採信小清的說詞，裁定駁回。

▲塞車。（示意圖／達志影像）

▲小清抱怨檢舉人是「路隊長」。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清2024年1月間開車行經國道一號北向91.3公里處，因「行駛高速公路未依規定變換車道」的違規行為，挨罰3000元罰鍰。

小清提出行政訴訟並表示，當時他行駛在右線車道，因為檢舉人開車不專心，他經過時看見檢舉人與前車車距很長，所以切入左側車道，卻遭到檢舉；檢舉人不專注於路況，尖峰時刻緩慢行駛，影響所有車輛，是造成交通壅塞的最大元凶，因檢舉人故意且可能違法（滑手機起步晚）的行為，導致尖峰時間的綿延車陣，監理所不應受理檢舉，對他的處分也違法，應予撤銷。

但交通部公路局新竹區監理所表示，依據採證影像，小清駕駛的車輛從外側路肩變換至減速車道時，確實沒有依照規定全程使用方向燈，違規事實明確，依法裁罰並無不妥。

台北高等行政法院法官檢視舉發通知單、採證照片等多項證據資料，發現小清原本行駛在高速公路的路肩，自路肩向左變換車道時，左側方向燈全程都沒有亮燈，確實違規，原處分並無違誤。

至於小清主張檢舉人開車不專心、與前車車距過長的部分，法官表示，縱使小清說的是真的，也無法當作他違反行政法上義務的論據，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回。

關鍵字：交通違規行政訴訟高等法院路隊長罰款

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