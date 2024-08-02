Suzuki 5門Jimny大馬開賣「年度配額1天秒殺」折合新台幣130.5萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki Jimny 5-Door 可說是全球越野車迷們相當期待的產品之一，以更充裕的空間滿足載貨、乘人的需求，實惠的售價更是大眾們熱烈討論的重點，並陸續於印度、澳洲等市場上市。然而就在近日 (07/31) Suzuki Malaysia 宣布，Suzuki Jimny 5 -Door 正式在馬來西亞上市，提供 5 速手排或 4 速自排變速箱供選擇，其於馬來西亞市場正式建議售價為 199,950 林吉起 (折合新臺幣 130.5 萬元起)，而今年配額也於首發當日立即完銷。

現行第 4 代 Jimny 則是於 2018 年 7 月海外正式亮相，五門衍生版則是於 2023 年 1 月之印度新德里國際車展 (Auto Expo) 正式亮相，同年 6 月於印度正式上市，並陸續於東南亞市場、澳洲及南非等海外市場上市。

Jimny 5-Door 長寬高分別為 3,985mmx1,645mmx1,720mm，軸距為 2,590mm。在外觀上延續三門版方正稜角硬派外觀，再加上蚌殼式引擎蓋、方形輪弧等專為越野考量的設計，一眼就看出它的越野本格。車頭水箱護罩維持直立式五孔搭配網狀格的設計，圓形的 LED 頭燈更顯復古風格，其中外擴的輪拱更展現十足的越野風範。在車尾部分，後方提供了含同車色飾蓋的全尺寸外掛式備胎，尾門為側開式的設定，而尾燈與牌照框則設計於後保桿上。

走進車內，第四代 Suzuki Jimny 的內裝大量使用易清洗的材質鋪陳，並透過水平線條營造出明亮的駕駛視野，再利用垂直線條界定出易操作的中控面板介面，一切設計都是以越野實用考量；而五門版車型增加的尺碼主要反映在後座空間表現更寬敞，行李廂容積從 208~332 公升。配備部分提供 Suzuki SmartPlay Pro+ 系統 9 吋多媒體觸控螢幕、定速巡航控制，並有六顆安全氣囊、斜坡起步輔助、ESP、陡坡緩降控制、倒車顯影和 ABS 等。

動力方面，Suzuki Jimny 5-Door 同樣搭載 K15B 1.5L 自然進氣直列四缸汽油引擎，配上 4 速自排變速系統，可於 6,000rpm 產生 102ps 的最大馬力，並於 4,000rpm 產生 13.3kg-m 的峰值扭力，並配置 AllGrip Pro 四驅系統搭配機械加力擋設計 (提供 2WD-high、4WD-high 和 4WD-low 模式) 面對越野需求可說游刃有餘。

國內市場方面，位於台北市內湖區內湖路一段 126 號以及位於台南市新市區豐榮 177-25 號之貿易商「UAI 車普羅 & 拓博車庫」已於今年初搶先導入少量全新 Suzuki Jimny 5-Door，皆為銷往杜拜之中東版車型，並於今年 2 月 21 日正式進駐 UAI 車普羅展間展示，提供單一車型報價為新臺幣 138 萬元起。而本站 7Car<小七車觀點> 也於 3 月時向 UAI 車普羅 & 拓博車庫借予 Jimny 5-Door 進行試駕體驗，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]。