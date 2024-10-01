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價差73萬、限量50台！「Range Rover Sport黯影版」389萬跑格上市

▲Range Rover Sport黯影版 。（圖／翻攝自Range Rover）

▲Range Rover Sport黯影版今（1）日上市，限量導入50台，售價389萬 。（圖／翻攝自Range Rover，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

JLR台灣捷豹路虎今（1）日宣布Range Rover Sport黯影版（以下簡稱黯影版）上市，台灣限量導入50台，售價為389萬。新黯影版除了具有亮黑車漆、黑色外觀套件與深色內裝等黑色主題風格外，售價也比原本柴油D300車型（462萬）便宜，價差多達73萬元。

▲Range Rover Sport黯影版 。（圖／翻攝自Range Rover）

▲Range Rover Sport黯影版 。（圖／翻攝自Range Rover）

▲黯影版採黑色亮面車漆、黑色外觀套件，搭配21吋輪圈與Brembo黑色卡鉗。

此次限量推出的Range Rover Sport黯影版以D300柴油車型為基礎，外觀具有聖托里尼黑金屬亮面車漆、黑色外觀套件，同時包括水箱護罩、廠徽也一併黑化處理，搭配21寸緞光深灰色輪圈、Brembo黑色卡鉗，營造出運動風格。

車內則採檀木黑粒面皮革座椅、黑色車頂篷，搭配13.1吋Pivi Pro曲面螢幕、4區恆溫空調與Meridian音響，並新增接近時車輛自動解鎖、離去上鎖等功能。配備差異上，僅較原D300車型少了溫莎皮革、車門自動閉合系統（電吸門）、18向電調座椅改為12向。

▲Range Rover Sport黯影版 。（圖／翻攝自Range Rover）

▲黯影版搭載Ingenium 3.0升直6柴油引擎+MHEV輕油電系統，結合8速手自排變速箱後具有最大馬力300匹／66.3公斤米扭力。

動力方面，黯影版同樣搭載Ingenium 3.0升直6柴油引擎+MHEV輕油電系統，結合8速手自排變速箱後具有最大馬力300匹／66.3公斤米扭力，另外也配備電子氣壓懸吊，在Adaptive Dynamics主動動態控制系統下可監控路面每秒500次，控制主動式雙閥阻尼器，提供更平穩的駕駛體驗。新Range Rover Sport黯影版限量導入50台，售價389萬，並免費升級電動伸縮車側踏板，價值17萬元。

▲Range Rover Sport黯影版 。（圖／翻攝自Range Rover）

▲Range Rover Sport黯影版簡易規配。

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