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賓士AMG ONE超跑「打破自身綠色地獄單圈紀錄」！6分29秒跑完1圈

圖文／7Car 小七車觀點 

Mercedes-AMG ONE (R50) 量產車型將品牌 F1 方程式賽車技術下放至超級跑車，自 2022 年 6 月正式亮相後便引發全球車迷以及收藏家們的熱烈關注，而原廠近日更宣布該車近日藉由德國賽車手 Maro Engel  高超技術和膽識之下，再度挑戰紐柏林北環賽道 (Nürburgring-Nordschleife)，達成僅 6 分 29.09 秒的優秀成績，超越先前自身成績整整 5 秒之多。

僅 6 分 29.09 秒！　Mercedes-AMG ONE 超越自身紐柏林單圈紀錄

僅 6 分 29.09 秒！　Mercedes-AMG ONE 超越自身紐柏林單圈紀錄

Mercedes-AMG ONE 僅有 275 輛配額，即便售價高達 270 萬美元也已全數售出。外觀方面，Mercedes-AMG ONE 擁有佔據超過一半車頭的巨大的進氣口及散熱鰭片，讓人聯想到 CLK GTR 的車頂進氣口和如同 F1 及利曼賽車的車頂直立式定風翼連成一氣、車尾也僅靠尾燈和包覆著中置排氣管的大型分流器構成，尾翼雖非賽車的固定式設定，可在非必要時收起，但依舊讓人很難相信這是部能掛牌在路上跑的市售車。

僅 6 分 29.09 秒！　Mercedes-AMG ONE 超越自身紐柏林單圈紀錄

僅 6 分 29.09 秒！　Mercedes-AMG ONE 超越自身紐柏林單圈紀錄

僅 6 分 29.09 秒！　Mercedes-AMG ONE 超越自身紐柏林單圈紀錄

內裝方面，Mercedes-AMG ONE 使用與 F1 相仿的競技方形方向盤，中間則多了一顆氣囊；上方的全彩多功能液晶儀表可顯示一切車輛資訊，讓駕駛能夠完全注視前方，儀表無法單獨顯示的資訊則交由中控台的第二個液晶螢幕，可讓駕駛了解車輛動力分配狀態；其他部分也如賽車一切從簡，除了車內的碳纖維紋路壓花之外，沒有任何花俏的設計。駕駛及副駕相連的不可調賽車座椅，在出廠前可依乘坐者體型訂製；但並非所有人都能承受賽車車室的悶熱，因此 Mercedes-AMG ONE 也從善如流地增加空調系統，在門板及中控台等處設置出風口，原廠更貼心地在中央鞍部空出能放手機的置物槽，在駕駛者享受賽車的操駕樂趣之餘也能享受舒適的行車環境。

動力配置方面，Mercedes-AMG ONE 採用源自 W07 Hybrid F1 賽車的 PU106C 1.6 升 V6 渦輪增壓引擎，最高轉速可達到 11,000 rpm，前後軸都各有一顆 161hp  最大馬力的電動馬達驅動，單獨推動後輪的引擎和渦輪機也額外以專屬的馬達串聯，可在必要時提供額外的動力；電力儲存單元使用比 W06 Hybrid F1 賽車高四倍的儲存電量之鋰電池與動能回收系統，所有系統的相輔相成之下，最大綜效馬力超過 1,000hp ，配上 8 速自手排變速箱之後，原廠宣稱僅需不到 6 秒即可完成 0-200km/h 加速，極速更達到了 350km/h 之譜。

底盤方面，Mercedes-AMG ONE 擁有源於 F1 的全碳纖維單體式車身以及四輪推桿式懸吊，搭配用上 Michelin Pilot Sport Cup 2 輪胎的前 19 吋後 20 吋的胎圈配置，和 F1 同等的鍛造單孔式前後輪圈寬度也非同小可，分別來到了 10 吋和 12 吋的驚人寬度；為了能應付強大動力，輪內的大型碳纖陶瓷複合碟盤及多活塞卡鉗自然也是標準配備。

僅 6 分 29.09 秒！　Mercedes-AMG ONE 超越自身紐柏林單圈紀錄

Mercedes-AMG ONE 的誕生，不僅是作為 AMG 成立 50 週年的獻禮，更是 Mercedes-Benz 在 F1 賽事投入多年來的科技成果展現，由於搭載的技術相當豐富，從公開亮相以來超過 5 年終於測試調校完成，成為層峰市場中的夢幻車種之一。

僅 6 分 29.09 秒！　Mercedes-AMG ONE 超越自身紐柏林單圈紀錄

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士Mercedes-AMGONEAMGR50超跑跑車限量紐柏林綠色地獄紀錄單圈最速量產車

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