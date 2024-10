賓士前首席設計師辭世享年90歲　40年光陰創造無數經典車款

圖文/7Car 小七車觀點

汽車圈中最著名人士之一的設計師 Bruno Sacco,近日傳出於 9 月 19 日在德國辛德爾芬根辭世,享年 90 歲;他最為知名的事蹟,就是曾經任職過 Mercedes-Benz 的首席設計師,並直至 1999 年退休,可說是品牌近代的靈魂人物。

Bruno Sacco 於 1933 年 11 月 12 日在義大利出生,畢業於杜林理工大學 (Politecnico di Torino),並於 1955 年加入了 Carrozzeria Ghia SpA,並開始操刀設計前衛且美麗的車體。

1958 年,辛德爾芬根工廠邀請 Bruno Sacco 擔任第二造型師。在此期間,誕生了 Mercedes-Benz 600 (W 100) 和 230 SL Pagoda (W 113) 等傑出作品,另外亦參與了 C 111實驗車和 123 車系的研發。

1975 年,Bruno 被任命為總工程師 (Oberingenieur),成為 Friedrich Geiger 的繼任者,第一輛負責的汽車就是 123 車系的旅行車 (Estate),並於 1977 年正式推出,亦品牌的第一款旅行車;此後的著名作品包括 S-Class (126、140、140)、190 (201)、C-Class (202、203)、E-Class (124、210)、M-Class (163)、SL (R129、R230)、CLK (208)、SLK (R170)、V-Class (638) 等。

Bruno Sacco 在為 Mercedes-Benz 效命的這 40 多年來,促使了許多知名車款的誕生,作為一名汽車設計唯美主義者,而他生前最知名的話就是「A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz.」,實實在在奠定了他獨到的設計美學及巧思。