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賓士前首席設計師辭世享年90歲　40年光陰創造無數經典車款

圖文／7Car 小七車觀點

汽車圈中最著名人士之一的設計師 Bruno Sacco，近日傳出於 9 月 19 日在德國辛德爾芬根辭世，享年 90 歲；他最為知名的事蹟，就是曾經任職過 Mercedes-Benz 的首席設計師，並直至 1999 年退休，可說是品牌近代的靈魂人物。

Mercedes-Benz 天才設計師 Bruno Sacco 辭世！享年 90 歲

Bruno Sacco 於 1933 年 11 月 12 日在義大利出生，畢業於杜林理工大學 (Politecnico di Torino)，並於 1955 年加入了 Carrozzeria Ghia SpA，並開始操刀設計前衛且美麗的車體。

Mercedes-Benz 天才設計師 Bruno Sacco 辭世！享年 90 歲

Mercedes-Benz 天才設計師 Bruno Sacco 辭世！享年 90 歲

1958 年，辛德爾芬根工廠邀請 Bruno Sacco 擔任第二造型師。在此期間，誕生了 Mercedes-Benz 600 (W 100) 和 230 SL Pagoda (W 113) 等傑出作品，另外亦參與了 C 111實驗車和 123 車系的研發。

Mercedes-Benz 天才設計師 Bruno Sacco 辭世！享年 90 歲

1975 年，Bruno 被任命為總工程師 (Oberingenieur)，成為 Friedrich Geiger  的繼任者，第一輛負責的汽車就是 123 車系的旅行車 (Estate)，並於 1977 年正式推出，亦品牌的第一款旅行車；此後的著名作品包括 S-Class (126、140、140)、190 (201)、C-Class (202、203)、E-Class (124、210)、M-Class (163)、SL (R129、R230)、CLK (208)、SLK (R170)、V-Class (638) 等。

Mercedes-Benz 天才設計師 Bruno Sacco 辭世！享年 90 歲

Bruno Sacco 在為 Mercedes-Benz 效命的這 40 多年來，促使了許多知名車款的誕生，作為一名汽車設計唯美主義者，而他生前最知名的話就是「A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz.」，實實在在奠定了他獨到的設計美學及巧思。

Mercedes-Benz 天才設計師 Bruno Sacco 辭世！享年 90 歲

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士首席設計師辭世BrunoSacco

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