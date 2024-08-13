「TOYOTA經典休旅」將復活！尺碼接近Corolla Cross　搭載2.8升渦輪

▲TOYOTA FJ Cruiser海外傳出最快11月回歸量產。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於2006～2022年販售17年經典的TOYOTA FJ Cruiser，海外傳出將在今年11月以全新休旅作品作為後繼車款回歸，雛形來自同樣名為FJ Cruiser概念車，以全新平台搭上2.8升渦輪，打造比Land Cruiser更入門的越野休旅作為賣點！

▲TOYOTA FJ Cruiser 2022年10月推出Final Edition向市場告別。

TOYOTA Land Cruiser 250新一代在海外人氣超高，再度興起牛頭牌越野休旅熱潮，而原廠傳出有意再度復活FJ Cruiser來鎖定入門越野休旅級距，未來直接對手可能就是Suzuki Jimny。

TOYOTA FJ Cruiser是品牌相當經典的越野休旅，2022年10月在中東市場推出Final Edition告別作後，結束17年的歲月，而如今原廠有意藉由經典的FJ Cruiser車系，以全新越野休旅繼承FJ Cruiser名稱作為後繼接班人。

▲全新FJ Cruiser將配置2.8升渦輪，採用IMV平台打造。（預想圖／翻攝自《Autocar》）

即將復活的TOYOTA FJ Cruiser將採用Hilux IMV平台，強調四驅越野能力，尺碼約在4.5米車長、2.7米軸距與Corolla Cross接近，並採用Hilux、Land Cruiser 250等越野休旅家族常用的2.8升柴油渦輪配置。