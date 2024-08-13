ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA經典休旅」將復活！尺碼接近Corolla Cross　搭載2.8升渦輪

▲TOYOTA FJ Cruiser海外傳出最快11月回歸量產。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA FJ Cruiser海外傳出最快11月回歸量產。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於2006～2022年販售17年經典的TOYOTA FJ Cruiser，海外傳出將在今年11月以全新休旅作品作為後繼車款回歸，雛形來自同樣名為FJ Cruiser概念車，以全新平台搭上2.8升渦輪，打造比Land Cruiser更入門的越野休旅作為賣點！

▲TOYOTA FJ Cruiser海外傳出最快11月回歸量產。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA FJ Cruiser 2022年10月推出Final Edition向市場告別。

TOYOTA Land Cruiser 250新一代在海外人氣超高，再度興起牛頭牌越野休旅熱潮，而原廠傳出有意再度復活FJ Cruiser來鎖定入門越野休旅級距，未來直接對手可能就是Suzuki Jimny。

TOYOTA FJ Cruiser是品牌相當經典的越野休旅，2022年10月在中東市場推出Final Edition告別作後，結束17年的歲月，而如今原廠有意藉由經典的FJ Cruiser車系，以全新越野休旅繼承FJ Cruiser名稱作為後繼接班人。

▲TOYOTA FJ Cruiser海外傳出最快11月回歸量產。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新FJ Cruiser將配置2.8升渦輪，採用IMV平台打造。（預想圖／翻攝自《Autocar》）

即將復活的TOYOTA FJ Cruiser將採用Hilux IMV平台，強調四驅越野能力，尺碼約在4.5米車長、2.7米軸距與Corolla Cross接近，並採用Hilux、Land Cruiser 250等越野休旅家族常用的2.8升柴油渦輪配置。

►台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

►台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTALand Cruiser PradoLEXUSGX油電7人座越野FJ CruiserSuzukijimny

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「TOYOTA經典休旅」將復活2024-08-13

大陸新能源車7月銷量超越燃油車2024-08-13

新一代MG5突襲現身！1.5渦輪外型不輸MG72024-08-12

下訂特斯拉擔心無法交車！好市多：全力協助會員2024-08-12

「KIA旗艦房車」小改款升級2024-08-12

賓士確認推出GLC、C-Class電動車2024-08-12

台灣改款TOYOTA Corolla Cross要來了2024-08-12

Gogoro推出「新加值方案」2024-08-12

339萬！台灣「BMW 530i新動力」接單中2024-08-12

Volvo新電動休旅還沒交車先漲價2024-08-12

熱門文章

MG「全新跨界休旅」內裝公開2024-08-12

改款新三菱Outlander售價、動力曝光2024-08-12

新一代MG5突襲現身！1.5渦輪外型不輸MG72024-08-12

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款2024-08-11

台灣改款TOYOTA Corolla Cross要來了2024-08-12

大陸新能源車7月銷量超越燃油車2024-08-13

Gogoro推出「新加值方案」2024-08-12

賓士確認推出GLC、C-Class電動車2024-08-12

30萬有找！HONDA新入門房車今年見2024-08-12

台灣「60萬有找進口車」官網完售下架2024-08-08

相關新聞

「KIA旗艦房車」小改款升級　4動力折合新台幣88.4萬起

「KIA旗艦房車」小改款升級　4動力折合新台幣88.4萬起

台灣「改款新TOYOTA Corolla Cross」要來了！全新造型傳最快9月見

台灣「改款新TOYOTA Corolla Cross」要來了！全新造型傳最快9月見

「TOYOTA入門MPV」化身小一號霸氣旗艦休旅！套件僅賣新台幣3萬有找

「TOYOTA入門MPV」化身小一號霸氣旗艦休旅！套件僅賣新台幣3萬有找

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款！1.5升油電折合新台幣92萬

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款！1.5升油電折合新台幣92萬

福斯新一代「7人座Tiguan」曝！蚌式引擎蓋、近2米8軸距大空間

福斯新一代「7人座Tiguan」曝！蚌式引擎蓋、近2米8軸距大空間

讀者迴響

熱門文章

預估80萬有找！MG「全新跨界休旅」內裝公開　頭等艙舒適座椅曝光

預估80萬有找！MG「全新跨界休旅」內裝公開　頭等艙舒適座椅曝光

改款「新三菱Outlander」售價、動力曝光！新油電比TOYOTA RAV4更省

改款「新三菱Outlander」售價、動力曝光！新油電比TOYOTA RAV4更省

「新一代MG5」突襲現身！外型更兇、更帥　搭載1.5升渦輪顏值不輸MG7

「新一代MG5」突襲現身！外型更兇、更帥　搭載1.5升渦輪顏值不輸MG7

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款！1.5升油電折合新台幣92萬

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款！1.5升油電折合新台幣92萬

台灣「改款新TOYOTA Corolla Cross」要來了！全新造型傳最快9月見

台灣「改款新TOYOTA Corolla Cross」要來了！全新造型傳最快9月見

大陸新能源車熱賣「7月銷量首度超越燃油車」！市佔51％偏愛油電車

大陸新能源車熱賣「7月銷量首度超越燃油車」！市佔51％偏愛油電車

Gogoro推出「新加值方案」　3日期選擇、資費最低249元起

Gogoro推出「新加值方案」　3日期選擇、資費最低249元起

賓士確認推出「GLC、C-Class電動車」　新平台、續航可達750公里

賓士確認推出「GLC、C-Class電動車」　新平台、續航可達750公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366