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賓士「電動廂型車VAN.EA」首度現身！原型車公路測試中最快2026開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes‑Benz Vans 今日 (10/7) 公布該廠搭載全新 VAN.EA 平台開發的原型車，以重度偽裝的姿態首度現身於公眾道路進行實際測試，預計最快 2026 年問世。

▲Mercedes‑Benz Vans 今日 (10/7) 公布該廠搭載全新 VAN.EA 平台開發的原型車，以重度偽裝的姿態首度現身於公眾道路進行實際測試，預計最快 2026 年問世。

VAN.EA 平台的全名是 Mercedes‑Benz Van Electric Architecture (Mercedes-Benz 廂型車電動架構)，為 Mercedes-Benz 針對下一世代商用車打造的模組化電動車平台，可對應中型及大型廂型車的尺碼，並將將涵蓋商業運輸、豪華商旅、家庭休旅等不同需求進行開發。

▲VAN.EA 模組化電動車平台可對應中型及大型廂型車的尺碼，並將涵蓋商業運輸、豪華商旅、家庭休旅等不同需求進行開發。

硬體配置方面，Mercedes-Benz 預告 VAN.EA 車系的電子系統工作電壓將自現行 EVA2 車系的 400V 升級至 800V，並且支援 22kW 功率的 AC 充電，而電動馬達部分則將提供前置單馬達前輪驅動，或前後軸雙馬達四輪驅動。軟體部分，VAN.EA 車系將導入全新的 MB.OS (Mercedes‑Benz Operating System) 車載作業系統來取代現行的 MBUX 系統。

▲VAN.EA 車系將導入 800V 充電架構、22kW AC 充電功率及 MB.OS 作業系統。

目前 Mercedes-Benz 已自今年 6 月起開始在德國 Stuttgart 至挪威 North Cape 進行長途實車測試，考驗 VAN.EA 原型車的底盤、電能驅動系、電池模組、高壓電零組件的運作情況及耐用度，接下來進入冬季則會選在瑞典進行極地測試，確保能在 2026 年問世前完成所有調校與驗證。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士VANEAVAN.EA電動車廂型車電動汽車新車商用車

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