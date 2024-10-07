馬克祖克柏送老婆新車！打造「加長版Cayenne MPV」還有電動滑門

▲臉書創辦人祖克柏送妻子新車，是一輛加長版且具有電動滑門的Cayenne Turbo GT Minivan。（圖／翻攝自Facebook／Mark Zuckerberg，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

被視為「寵妻魔人」的臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg），8月才送給妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）奇特的綠色巨型雕像後（報導請點此），近日再公布送給妻子的新禮物，是一輛加長版、且經過改裝廂車化的保時捷Cayenne Turbo GT Minivan！

祖克柏在臉書上表示，妻子Priscilla想要一輛Minivan，於是便在Porsche保時捷原廠與加州改裝廠West Coast Customs的協助下，將一輛Cayenne Turbo GT改為加長版的廂型車，該車降低原本的休旅車高，同時車身也更長，並且還改裝成電動滑門，滿足日常家庭用車需求。

不僅如此，一同亮相的還有祖克柏的新車911 GT3 Touring，並且與妻子的Cayenne Turbo GT Minivan都同樣選擇Crayon蠟灰色塗裝，可說是相當一致的情侶車。

有趣的是，這次祖克柏送給妻子的新車顯然比上次的綠色雕像好多了，受到國外網友們的讚賞，像是「很好的設計」、「可愛的夫妻」、「好酷」，不過也有台灣網友覺得「有點醜」、「靈車Style」、「有錢任性、真羨慕」。

▲祖克柏911 GT3 Touring與老婆的Cayenne Turbo GT Minivan都同樣選擇Crayon蠟灰色塗裝。