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法拉利「全新V12引擎超跑」預告本月登台！12Cilindri車名簡單直白

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 5 月稍早義大利超跑品牌 Ferrari 於北美邁阿密正式發表 812 車系的後繼車型「Ferrai 12Cilindri」，並接續於全球主力市場(如北美、英國及日本)等地上市販售後，如今也即將正式抵台。Ferrai 總代理台灣蒙地拿近日透過媒體邀約預告，宣布將於今年 (2024) 10 月 29 日 (二)正式在台發表 Ferrai 12Cilindri，其搭載品牌標誌性 V 型 12 汽缸自然進氣汽油引擎，擁有 830 匹 (CV) 最大馬力搭配前中置引擎後輪驅動配置，研發靈感源自 20 世紀 50 、60年代的 GT 車型，原廠更以汽缸數 12 命名，以繼承賽車的駕駛激情。本站 7Car<小七車觀點>將於 10/29 當日第一時間前往活動現場，並為各位讀者帶來更進一步之報導，敬請鎖定。

外觀方面，Ferrari 12Cilindri 是由 Flavio Manzoni 所領導的 Ferrari Styling Centre 法拉利設計中心所研發設計主導，外觀上並未沿用 Ferrari 812 Competizione 等跑車所遵循的雕塑美學設計語言， 而是轉而追求更為精妙的設計理念，整體幾何造型由簡潔明快的線條主導，車頭造型摒棄了細長的前大燈設計和傳統的格柵形狀等標誌性元素，轉而採用與車身設計融合的幾何形狀與交錯線條。頭燈則巧妙地整合在環繞式燈帶中。來到車側，可見側翼線條流暢，自二面角位置沿著車身一路向後延伸。葉子板則保留了法拉利標誌性的設計語彙，前葉子板上的肌肉張力微微延伸，進一步凸顯了 Ferrari 12Cilindri 的整體均衡度。車尾方面亦遵循相似的設計理念，尾燈與頭燈設計相呼應，採用嵌入貫穿式凹形尾部的尾燈組於葉片之中，同時摒棄了傳統的後擾流板設計，轉而採用兩片與車輛尾部融為一體的主動式葉片，塑造出別致的三角形外觀。車身尾部與整車配色保持協調一致，尾部下半部分採用黑色配色或碳纖維材料，而擴散器龍骨設計尤為醒目獨特，此外，尾部還配備了感測器和雙邊四出排氣管 ，其中排氣管由四個元件組成，呈現出煥然一新的造型。金屬外框的設計淡化了尺寸的視覺衝擊，反而展現出格外緊湊美感。

內裝方面，Ferrari 12Cilindri 內裝風格從品牌經典雙座艙架構中取自設計靈感，這種座艙佈局近年來在 Ferrari Roma、Ferrari Roma Spider 以及 Ferrari Purosangue 等車型上皆得到了廣泛應用，座艙設計將駕駛者與乘客空間劃分為近乎對稱的雙座艙設計，儀錶盤採用橫向延伸設計，在上部裝飾分區與下部技術功能元件之間形成分明的界限。上部區域配置了專屬於駕駛者與乘客的兩個獨立儀錶盤，並設有空調出風口。中控區域的飾板自儀錶盤幾何造型向外延伸，與儀錶盤近乎無縫銜接。飾板區域採用高對比的材料，打造出頗具雕塑美感的大尺寸開口。扶手位於中控裝飾區，並延伸至圓形浮雕區域。而扶手的金屬邊緣對比鮮明，在兩個區域之間形成優雅的過渡。中控區域的側面採用挖空設計，營造出懸浮的視覺效果。側面裝飾融入 Y 型金屬元素，內部則搭載了躍馬品牌標誌性的換檔機構。中控鋪陳以 10.25 吋的中央電容觸控式螢幕位於駕駛者與乘客觸手可及的位置，15.6 吋儀表板可即時呈現駕駛和車輛動態資訊同時更搭載 8.8 吋乘客顯示螢幕，提供更科技化的駕乘體驗。此外，Ferrari 12Cilindri 更標配電容式方向盤以及基於 Apple CarPlay® 與 Android Auto® 的移動互聯系統，同時，中控區域更配有無線充電墊，搭配 Ultraflat Headliners 超平內車頂設計，為駕乘者營造出 360 度全方位的聽覺盛宴。

動力配置方面，Ferrari 12Cilindri 搭載代號為 F140HD 之 6.5 升 V 型 12 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 830 匹 (cv) @9,250 rpm 的最大馬力，以及 678 Nm @7,250 rpm 的峰值扭力，壓縮比更高達 13.5：1、引擎轉速最高可達 9,500 轉。搭配上與 SF90 Stradale 相同之 8 速雙離合器自手排變速箱後，12Cilindri 與 12Cilindri Spider 由靜止加速至時速 100 公里/小時分別需時 2.9 與 2.95 秒，由靜止加速至時速 200 公里/小時分別僅需時 7.99 與 8.2 秒，極速則均可達 340 公里/小時。

Ferrari 是許多車迷們夢寐以求的夢幻廠牌，同時該廠的前中置 V12 自然進氣引擎搭配後輪驅動配置，一直是許多馬迷們的夢中情人，相信本次 12Cilindri /Spider 的問世，同樣能帶給馬迷燃油世代的最後經典，相信能為超跑市場帶來一波熱門話題。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ferrari法拉利12Cilindri超跑跑車V12汽車新車台灣

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