ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

保時捷911 GT3 RS「推出Manthey套件」！專為賽道而生性能全面強化

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 日前宣佈針對旗下販售之 911 GT3 RS (992) 推出全新 Manthey 套件，專為賽道駕駛設計，增強車輛的空氣動力學效能、懸吊系統、制動元件，提供更高的過彎速度和穩定性。該套件現已開放訂購，將於 2025 年 1 月起在歐盟市場上市，並於同年 3 月起在歐盟以外地區上市。

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

在空氣動力學方面，Manthey 套件顯著增強了前後車軸的下壓力。前擾流板採用全新翼型設計，並搭配碳纖維加強支撐元件，以提供更優異的氣流控制。後窗被 25% 輕量化的碳纖維面板所取代，並搭載來自 963 賽車的碳纖維鯊鰭，提升過彎穩定性。分體式碳纖維 DRS 尾翼與重新設計的尾端板、大幅擴寬的後擴散器及碳纖維鰭片，共同提升下壓力而不增加空氣阻力。碳纖維輪圈蓋進一步降低風阻。整體在 285km/h 速度下，911 GT3 RS 搭載 Manthey 套件後可產生超過 1,000 公斤的下壓力，顯著提升高速及中速彎道的穩定性。

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

為了應對更高的下壓力，避震器的彈簧剛度已進行調整，前軸彈簧硬度提高了30%，後軸則提高了15%。加速感應器搭配全新開發的控制單元，實現極為快速且精確的避震器自動調整。避震器具備兩個獨立閥門，分別控制壓縮與回彈，確保在不同駕駛模式下精確調整，最大化賽道穩定性。根據駕駛模式 (正常、運動、賽道)，懸吊會提供不同的阻尼特性。在賽道模式下，駕駛者可使用方向盤上的旋鈕進行個人化設置。

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

Manthey 套件的制動元件專為賽道駕駛需求量身打造。鋼絲包覆的制動管線提供更直接的踏板感覺與更快的反應時間。對於搭載保時捷陶瓷複合制動系統 (PCCB) 的車型，還提供選配的賽車制動片，專為賽道使用設計，減少制動衰退並提升反應性與控制精確度。在寬廣溫度範圍內保持穩定的性能，並具有優異的耐磨性。

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

希望為 911 GT3 RS 增添更多視覺效果的客戶，可以選擇各項運動化配件。碳纖維發光門檻防護板，搭配紅白色的 Manthey 字樣，LED 門投影燈與白色 Manthey 字樣，以及在碳纖維輪圈上的各色貼紙，都強調其獨特的個性。此外，Manthey 字樣可選擇以釹銀色、白色或黑色呈現；前後還加裝拖車眼，提供紅、黑或黃三種顏色選擇。

賽道性能更上一層樓　Porsche 911 GT3 RS 推出全新 Manthey 套件

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷911GT3RSManthey套件汽車跑車超跑新車改裝賽道

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

21歲女撞爛試乘車「網狂喊賀成交」！總代理：以保險規範為原則處理

21歲女撞爛試乘車「網狂喊賀成交」！總代理：以保險規範為原則處理

53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助

53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助

230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！全品牌挑戰年銷百萬台

米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！全品牌挑戰年銷百萬台

米蘭車展／Honda推「V3電子增壓引擎」！750家族新年式同台亮相

米蘭車展／Honda推「V3電子增壓引擎」！750家族新年式同台亮相

最新文章

保時捷911 GT3 RS推Manthey套件2024-12-02

Nissan 7人座MPV睽違15年大改款2024-12-01

TOYOTA下一代Supra將自行開發2024-12-01

Land Rover豪華電動休旅阿拉伯測試2024-12-01

賓士推出強化版自動停車系統2024-12-01

微型電動二輪車今起掛牌才可上路2024-11-30

台灣「Nissan進口」大降20萬2024-11-30

【周焦點】TOYOTA將推國產電動車2024-11-30

「HONDA CR-V入門特仕車」現身2024-11-30

速霸陸推出「WRX美規2025年式」2024-11-30

熱門文章

保時捷911 GT3 RS推Manthey套件2024-12-02

台灣「Nissan進口」大降20萬2024-11-30

百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了2024-11-27

「HONDA CR-V入門特仕車」現身2024-11-30

TOYOTA雙生休旅「速霸陸推新年式」2024-11-26

「新年式TOYOTA RAV4」日規開賣2024-11-29

BMW「大改款1系列」上市2024-11-27

台灣「TOYOTA國產電動車」有譜了2024-11-29

【周焦點】日系小車、國產休旅開賣2024-11-23

KIA Carnival小改款12／5在台上市2024-11-20

相關新聞

這車禍太貴了！法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」　總市價飆2.5億

這車禍太貴了！法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」　總市價飆2.5億

Nissan 7人座MPV睽違15年大改款！瞄準TOYOTA Alphard明年下旬亮相

Nissan 7人座MPV睽違15年大改款！瞄準TOYOTA Alphard明年下旬亮相

TOYOTA打造「下一代Supra」！換搭2.0升4缸渦輪油電、馬力更強

TOYOTA打造「下一代Supra」！換搭2.0升4缸渦輪油電、馬力更強

Land Rover「豪華電動休旅阿拉伯測試中」！挑戰50度極端高溫環境

Land Rover「豪華電動休旅阿拉伯測試中」！挑戰50度極端高溫環境

賓士推出「強化版自動停車系統」！效率提升2倍最新年式車款受惠

賓士推出「強化版自動停車系統」！效率提升2倍最新年式車款受惠

讀者迴響

熱門文章

保時捷911 GT3 RS「推出Manthey套件」！專為賽道而生性能全面強化

保時捷911 GT3 RS「推出Manthey套件」！專為賽道而生性能全面強化

台灣「Nissan進口」大降20萬！X-Trail、Kicks、Sentra最多折11.6萬

台灣「Nissan進口」大降20萬！X-Trail、Kicks、Sentra最多折11.6萬

百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了！全新入門款、省油油電12月發表

百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了！全新入門款、省油油電12月發表

「HONDA CR-V入門特仕車」現身！超帥外觀1.5升渦輪折合新台幣119萬

「HONDA CR-V入門特仕車」現身！超帥外觀1.5升渦輪折合新台幣119萬

只賣40萬！TOYOTA雙生休旅「速霸陸推新年式」　安全配備再升級

只賣40萬！TOYOTA雙生休旅「速霸陸推新年式」　安全配備再升級

「新年式TOYOTA RAV4」日規開賣！配備升級大螢幕　折合新台幣68萬

「新年式TOYOTA RAV4」日規開賣！配備升級大螢幕　折合新台幣68萬

155萬起！BMW「大改款1系列」3車型上市　配備滿滿接單破百張

155萬起！BMW「大改款1系列」3車型上市　配備滿滿接單破百張

台灣「TOYOTA國產電動車」有譜了！小休旅挑戰百萬有找威脅n7、MG4

台灣「TOYOTA國產電動車」有譜了！小休旅挑戰百萬有找威脅n7、MG4

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366