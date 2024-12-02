保時捷911 GT3 RS「推出Manthey套件」！專為賽道而生性能全面強化

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 日前宣佈針對旗下販售之 911 GT3 RS (992) 推出全新 Manthey 套件，專為賽道駕駛設計，增強車輛的空氣動力學效能、懸吊系統、制動元件，提供更高的過彎速度和穩定性。該套件現已開放訂購，將於 2025 年 1 月起在歐盟市場上市，並於同年 3 月起在歐盟以外地區上市。

在空氣動力學方面，Manthey 套件顯著增強了前後車軸的下壓力。前擾流板採用全新翼型設計，並搭配碳纖維加強支撐元件，以提供更優異的氣流控制。後窗被 25% 輕量化的碳纖維面板所取代，並搭載來自 963 賽車的碳纖維鯊鰭，提升過彎穩定性。分體式碳纖維 DRS 尾翼與重新設計的尾端板、大幅擴寬的後擴散器及碳纖維鰭片，共同提升下壓力而不增加空氣阻力。碳纖維輪圈蓋進一步降低風阻。整體在 285km/h 速度下，911 GT3 RS 搭載 Manthey 套件後可產生超過 1,000 公斤的下壓力，顯著提升高速及中速彎道的穩定性。

為了應對更高的下壓力，避震器的彈簧剛度已進行調整，前軸彈簧硬度提高了30%，後軸則提高了15%。加速感應器搭配全新開發的控制單元，實現極為快速且精確的避震器自動調整。避震器具備兩個獨立閥門，分別控制壓縮與回彈，確保在不同駕駛模式下精確調整，最大化賽道穩定性。根據駕駛模式 (正常、運動、賽道)，懸吊會提供不同的阻尼特性。在賽道模式下，駕駛者可使用方向盤上的旋鈕進行個人化設置。

Manthey 套件的制動元件專為賽道駕駛需求量身打造。鋼絲包覆的制動管線提供更直接的踏板感覺與更快的反應時間。對於搭載保時捷陶瓷複合制動系統 (PCCB) 的車型，還提供選配的賽車制動片，專為賽道使用設計，減少制動衰退並提升反應性與控制精確度。在寬廣溫度範圍內保持穩定的性能，並具有優異的耐磨性。

希望為 911 GT3 RS 增添更多視覺效果的客戶，可以選擇各項運動化配件。碳纖維發光門檻防護板，搭配紅白色的 Manthey 字樣，LED 門投影燈與白色 Manthey 字樣，以及在碳纖維輪圈上的各色貼紙，都強調其獨特的個性。此外，Manthey 字樣可選擇以釹銀色、白色或黑色呈現；前後還加裝拖車眼，提供紅、黑或黃三種顏色選擇。