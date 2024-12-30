董座曾達夢婚外情　Gogoro低調回應「與專業領域無關」

▲Gogoro新任董事長曾達夢被週刊爆料婚外情，對此Gogoro表示與「專業工作領域無關，不做進一步評論」。（圖／翻攝自Gogoro、資料照）



記者林鼎智／綜合報導

Gogoro在今年9月中高層震盪，創辦人陸學森請辭，改由潤成控股董事長暨潤泰集團法務長曾達夢擔任Gogoro董事長，曾達夢今（30）日遭週刊爆料外遇，婚外情長達11年（報導請點此）。對此記者致電Gogoro，僅低調回應：「與專業工作領域無關，不做進一步評論」。

今年中開始，陸續傳出Gogoro關鍵零配件洗產地的傳聞，直到9月13日陸學森請辭、由代理執行長姜家煒親上火線對外說明，強調Gogoro的國產化比例是車廠中數一數二的前段班。但一連串的動盪也讓Gogoro面臨內憂外患，包括電動車總市場的衰退、股價下挫等，Gogoro的股價也從今年最高的2.66美元曾跌到最低0.40美元。

▲Gogoro在9月高層動盪後，首個大型活動就是「快閃台北橋 – 百GO夜行」，由左至右分別為Gogoro代理執行長姜家煒、Gogoro董事尹崇堯、Gogoro董事長曾達夢。



接著曾達夢披戰袍上陣接任董座，在11／2舉辦的第7次Gogoro快閃台北橋中，他首次對外露面、並以Gogoro車主的身份參加活動，當時他表示：「Gogoro團隊已經重整步伐，準備好迎接新的篇章，未來我們將更重視車主的反饋與心聲，一步步穩紮穩打，服務好每一位客人」。不料公事才翻篇，私事就被抖出，對於董事長的婚外情，Gogoro低調表示「與專業工作領域無關，不做進一步評論」。

雖然有不少風波，但Gogoro仍有一定市場，目前Gogoro最暢銷的機型為JEGO，11月共賣出3,187台，其中又以單電池版本佔比近85%居多，JEGO也是唯一一款進榜11月銷售Top10的電動機車，排名第4。Gogoro JEGO自今年2／29上市，截至11月止共賣出20,745台，也是台灣二輪市場近3年來銷量突破2萬台的電動機車，可說是Gogoro的救命稻草。

▲Gogoro目前最暢銷的機種為JEGO，11月更是唯一進榜前10名的電動機車，累計至11月共賣出20,745台。