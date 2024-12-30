賓士新一代CLA電動轎跑測試！後驅＆4驅都有　新電池續航750km

▲賓士新一代CLA電動轎跑德國測試曝光，外型與汽油版相差不大，同樣換上品牌3芒星頭燈視覺 。（圖／翻攝自Carscoops，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

隨著新一代CLA即將亮相，賓士（Mercedes-Benz）也積極測試電動版本，最近國外媒體就捕捉到CLA電動轎跑在德國測試，並且偽裝也越來越少，屆時將有油電、電動動力以及前驅／後驅／4驅等豐富選擇。

從間諜照來看，新CLA電動轎跑外型與汽油版相同，僅差在保桿、排氣管等處，同時燈具也與EQE、EQS看齊，具有3芒星造型，並且搭配流線車頂線條、平整化車門把手設計。

▲新CLA電動轎跑將採85kWh氧化矽電池組，最大續航力可望來到750公里。



新CLA電動轎跑將搭載MMA平台，具有800V架構、可支援320kW直流快充，電池容量則可能是85kWh氧化矽電池，最大續航力可達750公里。原廠還確認將提供一款後驅單馬達、最大馬力268匹的車型，其他還有4Matic車型，該車型以前軸107匹馬達、後軸268匹馬達組成，並且是以前驅為主的4驅系統，僅在大腳輸出、或需要越野路況時才會接合為4輪驅動。

汽油動力方面，新CLA將有新的4缸引擎，以1.5升引擎、小型電池及ISG整合式啟動馬達、8速雙離合變速箱所組成，將具有更出色的油耗表現。