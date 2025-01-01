ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Suzuki「最省油小車」將迎大改款！減重100公斤、油耗直上3字頭

▲Suzuki Alto 。（圖／翻攝自Suzuki）

▲現行款Suzuki Alto於2021年上市，也是日本K-car輕型車中具有27.7km／L最佳油耗表現的產品 。（圖／翻攝自Suzuki）

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki（鈴木）現行款第9代Alto輕型掀背車於2021年上市，在歷經5年販售下也即將迎來改款，這款輕型掀背車還會進行輕量化，以符合Suzuki「小、少、輕、短、美」的未來10年技術發展策略，最近日媒也釋出預想圖，最快將在2026年秋季上市。

Suzuki社長鈴木敏博曾提到，新一代Alto的目標是減重，將比改款前再減輕100公斤，等於新一代車型只有580公斤，在現行款具有平均油耗27.7km／L、擁有日本輕型車最佳油耗表現下，預料下一代在減重後還會更出色。

▲Alto。（圖／翻攝自Suzuki）

▲在Suzuki「小、少、輕、短、美」的策略下，新一代 Alto還會減輕車重100公斤，預料輕量化來到580公斤。

從日媒釋出的預想圖中，可看到車頭相當可愛，具有獨特的橢圓形頭燈、水箱護罩造型，同時車側也有凹槽鈑線、並採與車身同色烤漆輪拱，加上白色小尺吋鐵框、方正車頂線條，都讓Alto維持小巧精緻的視覺。

底盤動力上，新一代Alto也會維持Heartect平台，並換上新款660c.c. 3缸自然進氣+48V輕油電系統，將使最大馬力提升至60匹（現行款為49匹），預估平均油耗也會來到34km／L。

▲Suzuki下一代Alto預想圖。（圖／翻攝自Response.jp）

▲從日媒釋出的預想圖來看，下一代Alto有著橢圓形頭燈、並且在輪圈搭配、前保桿線條下十分吸睛，圖為預想圖。（圖／翻攝自Response.jp）

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車Suzuki鈴木Alto改款輕型車掀背輕油電日系Heartect日系K-car

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

都會車天花板讓首購族最傾心！SUZUKI ALL NEW SWIFT 外觀內裝性能全面靈活升級

都會車天花板讓首購族最傾心！SUZUKI ALL NEW SWIFT 外觀內裝性能全面靈活升級

最新文章

SUZUKI ALL NEW SWIFT 外觀內裝性能全面靈活升級2025-01-01

TOYOTA、速霸陸雙生休旅北美大降23萬2025-01-01

標普預測2025全球電動車成長30%2025-01-01

Suzuki「最省油小車」將迎大改款2025-01-01

Volvo新電動卡車充電1次跑600KM2025-01-01

特斯拉Model Y大陸推氣氛燈套件2025-01-01

2024台灣車壇11大事件回顧2024-12-31

美國「2024最暢銷新車」提前封王2024-12-31

「MG4電動休旅」俄羅斯也有賣2024-12-31

「Suzuki Jimny 5門版」日本將販售2024-12-31

熱門文章

Suzuki「最省油小車」將迎大改款2025-01-01

特斯拉Model Y大陸推氣氛燈套件2025-01-01

Volvo新電動卡車充電1次跑600KM2025-01-01

Smart「台灣註冊全新休旅」曝光2024-12-31

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表2024-12-28

好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了2024-12-27

Lexus新旗艦電動休旅量產時程曝2024-12-24

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身2024-12-27

「HONDA雅哥雙生車」大陸新年式開賣2024-12-30

「MG4電動休旅」俄羅斯也有賣2024-12-31

相關新聞

特斯拉Model Y「大陸官方推氣氛燈套件」！顏色亮度可調合新台幣7200

特斯拉Model Y「大陸官方推氣氛燈套件」！顏色亮度可調合新台幣7200

SUZUKI全球營收創新高　元旦起推「全車系免費健檢」

SUZUKI全球營收創新高　元旦起推「全車系免費健檢」

2024台灣車壇「11大事件回顧」！Gogoro創辦人閃辭　MG熱銷休旅中箭

2024台灣車壇「11大事件回顧」！Gogoro創辦人閃辭　MG熱銷休旅中箭

「2024美國最暢銷新車」提前封王！蟬聯43年、多元動力選擇超豐富

「2024美國最暢銷新車」提前封王！蟬聯43年、多元動力選擇超豐富

「Suzuki Jimny 5門版」高人氣日本將販售！預計明年1月登場

「Suzuki Jimny 5門版」高人氣日本將販售！預計明年1月登場

讀者迴響

熱門文章

Suzuki「最省油小車」將迎大改款！減重100公斤、油耗直上3字頭

Suzuki「最省油小車」將迎大改款！減重100公斤、油耗直上3字頭

特斯拉Model Y「大陸官方推氣氛燈套件」！顏色亮度可調合新台幣7200

特斯拉Model Y「大陸官方推氣氛燈套件」！顏色亮度可調合新台幣7200

Volvo最新電動卡車「充電1次可跑600KM」！預告2025下半年上市

Volvo最新電動卡車「充電1次可跑600KM」！預告2025下半年上市

Smart「台灣註冊全新中型休旅」曝光！對手鎖定特斯拉Model Y

Smart「台灣註冊全新中型休旅」曝光！對手鎖定特斯拉Model Y

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

三菱「新一代7人座休旅」現身明年發表！空間氣勢更勝Outlander

最高罰9600元！好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了

最高罰9600元！好心老闆幫改裝「1設備」　騎士被開單傻了

Lexus「新旗艦電動休旅」量產時程曝！3米3軸距大空間、續航力破千

Lexus「新旗艦電動休旅」量產時程曝！3米3軸距大空間、續航力破千

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身！外觀、內裝大改造明年1月登場

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身！外觀、內裝大改造明年1月登場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366