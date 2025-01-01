Suzuki「最省油小車」將迎大改款！減重100公斤、油耗直上3字頭

▲現行款Suzuki Alto於2021年上市，也是日本K-car輕型車中具有27.7km／L最佳油耗表現的產品 。（圖／翻攝自Suzuki）



記者林鼎智／綜合報導

Suzuki（鈴木）現行款第9代Alto輕型掀背車於2021年上市，在歷經5年販售下也即將迎來改款，這款輕型掀背車還會進行輕量化，以符合Suzuki「小、少、輕、短、美」的未來10年技術發展策略，最近日媒也釋出預想圖，最快將在2026年秋季上市。

Suzuki社長鈴木敏博曾提到，新一代Alto的目標是減重，將比改款前再減輕100公斤，等於新一代車型只有580公斤，在現行款具有平均油耗27.7km／L、擁有日本輕型車最佳油耗表現下，預料下一代在減重後還會更出色。

▲在Suzuki「小、少、輕、短、美」的策略下，新一代 Alto還會減輕車重100公斤，預料輕量化來到580公斤。

從日媒釋出的預想圖中，可看到車頭相當可愛，具有獨特的橢圓形頭燈、水箱護罩造型，同時車側也有凹槽鈑線、並採與車身同色烤漆輪拱，加上白色小尺吋鐵框、方正車頂線條，都讓Alto維持小巧精緻的視覺。

底盤動力上，新一代Alto也會維持Heartect平台，並換上新款660c.c. 3缸自然進氣+48V輕油電系統，將使最大馬力提升至60匹（現行款為49匹），預估平均油耗也會來到34km／L。

▲從日媒釋出的預想圖來看，下一代Alto有著橢圓形頭燈、並且在輪圈搭配、前保桿線條下十分吸睛，圖為預想圖。（圖／翻攝自Response.jp）