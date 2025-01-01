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MG擴大版圖在「埃及設廠」！可年產10萬輛、首款量產將是4門轎跑

▲MG5 。（圖／翻攝自MG）

▲MG投資1.35億於埃及設廠，該廠初期可年產5萬輛，首款量產車將是甫改款的MG5。（圖／翻攝自MG）

記者林鼎智／綜合報導

大陸上汽集團的MG持續擴張版圖，近日也在埃及設廠，將在2026年第2季量產，初期年產量將可達到50,000輛，首款量產車型就是甫改款的MG5 4門轎跑。

MG新埃及工廠位於New October City的工業區，在當地被形容為第4代都市，總投資金額高達1.35億美元（折合新台幣44.3億）。MG在埃及設廠也是進軍全球市場的重要策略之一，將使MG更接近歐洲、非洲市場，減少對大陸製造業的依賴，因為目前所有MG車款都源自大陸。

▲MG5 。（圖／翻攝自MG）

▲在埃及設廠是MG進軍全球版圖的策略之一，將可減少對大陸製造業的依賴，因為目前所有MG車款都源自大陸。

MG埃及工廠第一期佔地12.6萬平方公尺，年產量初期為5萬輛，後續將可增加至10萬輛，該廠區包括車體產線、大型噴塗車間、組裝區、倉儲及辦公大樓，可在埃及創造10,000個直接或間接工作機會。

MG埃及工廠首款量產車型，將是8月才進行改款的MG5 4門轎跑車，該車換上重新設計的內外觀、車格也更大，並具有雙12.3吋螢幕，共有1.5升自然進氣、1.5升渦輪引擎等，最大馬力分別為129匹、181匹。

除了埃及之外，MG也傳出將在歐洲設立電動車生產據點，目前正在西班牙、匈牙利、捷克等地進行考量，外界預測將落腳在西班牙，因為在西班牙生產電動車將有助於MG避免在歐洲被徵收高額關稅。

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