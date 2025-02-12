Yamaha「暢銷輕檔車」量產突破100萬輛！上市16年、4次改款配備多

▲Yamaha暢銷輕檔車YZF-R15日前達成量產突破100萬輛里程碑。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Yamaha小排量輕檔車YZF-R15外型帥氣，在市場上也反應熱烈，最近印度Yamaha就宣布，這款小排量仿賽自2008年上市以來，已達成量產突破100萬輛的里程碑，成為Yamaha暢銷機種之一。

Yamaha YZF-R15是由印度Surajpur工廠生產，自2008年上市後歷經4代改款，初代R15就採用水冷式引擎、DiASil壓鑄鋁矽合金汽缸及Deltabox車架，在150c.c.級距樹立性能、操控性的標竿，隨後R15 V2.0於2011年登場，換上鋁製後搖臂，並推出R15 S提升舒適度。

▲初代R15便採水冷式引擎、DiASil壓鑄鋁矽合金汽缸及Deltabox車架。



▲R15最早於2008年上市，其中第3代R15V3車型增添VVA可變氣門技術、並配置滑動式離合器、LED頭燈等配備。



到了第3代車型R15 V3則搭載155c.c. VVA可變氣門引擎，並配置滑動式離合器、前倒叉避震器、LED頭燈等配備，並在2021年推出現行款R15 V4，再增添循跡控制系統、快排系統並針對空氣力學進行優化，使R15 V4成為印度、泰國、菲律賓、台灣等市場的暢銷幾種。