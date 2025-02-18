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「Nissan多車系」大陸大降價送終身保！房車休旅最低折合新台幣31萬

▲大陸Nissan出奇招降價搶單，Sentra、Altima、Qashqai休旅拚人氣。（圖／翻攝自Nissan）

▲大陸Nissan出奇招降價搶單，Sentra、Altima、Qashqai休旅拚人氣。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

近年來大陸受到低迷的經濟衝擊，似乎再加上2月TOYOTA廣汽豐田、一汽豐田競爭對手降價影響，大陸東風日產Nissan也祭出流血價優惠，房車、休旅都有，最低折合新台幣31萬，還享有引擎、變速箱終身保固！

▲大陸Nissan出奇招降價搶單，Sentra、Altima、Qashqai休旅拚人氣。（圖／翻攝自Nissan）

▲大陸新舊Nissan Sentra都降價。

台灣有在賣的Nissan Sentra，大陸稱為軒逸，而相當有趣的是，大陸除了跟台灣有同樣的最新小改款，仍有在售上一代舊款車型來鎖定經濟考量的消費者，上一代Sentra開出人民幣6.98萬降價優惠，折合新台幣僅要31萬。

而來到最新一代的小改款Sentra，售價為8.98萬人民幣，折合新台幣約40萬，相較剛上市車型，入手價降幅達1萬人民幣，新舊Nissan Sentra都提供動力總成終身保固，讓消費者引擎、變速箱都享有原廠服務保證。台灣去年上市的最新小改款Sentra售價是78.5萬起。

▲大陸Nissan出奇招降價搶單，Sentra、Altima、Qashqai休旅拚人氣。（圖／翻攝自Nissan）

▲大陸Nissan出奇招降價搶單，Sentra、Altima、Qashqai休旅拚人氣。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Altima中大型房車也祭出動力終身保固；跨界休旅Qashqai新台幣45萬入手。

台灣今年下架停售Nissan Altima中大型房車，大陸稱為天籟，入手價來到12.78萬人民幣，折合新台幣58萬；歐洲人氣暢銷的Qashqai休旅也跟上降價風，推出2款划算車型，售價分別為9.98萬、10.88萬人民幣，折合新台幣約45、49萬。

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