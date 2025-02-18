折合新台幣40萬有找！TOYOTA「Corolla入門旅行車、房車」日本今年停產

▲TOYOTA Corolla Fielder、Axio日本今年10月將謝幕。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本經典銷售14年之久的TOYOTA Corolla Fielder旅行車以及Axio房車將成絕響，日本市場已傳出，Corolla Fielder、Axio將交車到今年10月，就要向車迷說再見！

▲Corolla Fielder、Axio受到不少入門首購族、商用車青睞。

除了台灣車迷較熟悉的TOYOTA Corolla Touring Sport，在日本其實還有更便宜、商務取向的Corolla Fielder旅行車，目前售價僅要178萬日圓，約折合新台幣37萬，採用日本青睞的省油1.5升油電，是不少商務車、小資族購買清單。

另外1款人門房車Axio也相當親民，售價163.9萬日圓，折合約新台幣34萬，也常出現在日本的駕訓班作為新手訓練車款，Corolla Fielder、Axio都是以11代Corolla技術延伸打造。

▲Corolla Fielder、Axio日本已開始陸續停止接單。

事實上，從今年開始Corolla Fielder、Axio就已經陸續停止接單，而待訂單消化完畢後，預計在今年10月就要與日本消費者告別，未來日本想要看到Corolla Fielder、Axio，可能必須等到12代大改款Corolla問世才有機會。