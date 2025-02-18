「Mazda 2入門小車」英國只賣TOYOTA油電！1.5升汽油款今年說再見

▲Mazda 2英國全面取消汽油動力，改換Yaris貼牌而來的油電系統。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

在歐洲販售的Mazda 2有2種規格，除了標準的汽油款，還有跟TOYOTA借來的油電系統，為了朝碳中和新能源趨勢邁進，英國Mazda宣布未來Mazda 2都只會販售TOYOTA油電系統，取消過去的純燃油汽油車！

▲Mazda 2 Hybrid設計來自Yaris，未來Mazda 2在英國只賣油電車。

其實Mazda 2 Hybrid油電小車就是來自大名鼎鼎的TOYOTA Yaris，彌補Mazda在油電領域的不足，雙方很早就開始進行合作，Mazda借用TOYOTA資源，以Yaris貼牌方式在歐洲銷售Mazda 2 Hybrid，讓Mazda在嚴苛的歐洲能源政策下得以生存。

▲Mazda 2 Hybrid平均油耗擁有26.3km/L出色表現。

Mazda 2 Hybrid搭載引擎來自TOYOTA開發的1.5升三缸油電，搭配CVT變速箱後，擁有116匹馬力、17.2公斤米扭力，更能繳出出色的26.3km/L平均油耗，隨著Mazda 2 Hybrid全面取代汽油動力，將能為品牌降低更多碳排放量。

英國Mazda原廠表示，汽油的Mazda 2已暫停接單，目前已正在銷售庫存，待銷售完畢後，在英國奮戰10年之久的汽油Mazda 2，預計就會在今年與英國消費者說再見。