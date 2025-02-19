「三菱全新Grandis休旅」預告今年發表！經典7人座MPV轉型熱門跨界

▲歐洲三菱預告今年發表Grandis全新跨界休旅。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲三菱公告重點新車預告，將在今年發表Grandis全新跨界休旅，過去三菱Grandis是旗下經典的7人座MPV，將透過與雷諾合作雙生車方式，復活轉型成全新的跨界休旅！

▲三菱Grandis是旗下經典的7人座MPV，販售到2011年停產。

資深的三菱車迷一定對Grandis不陌生，該車於2003～2011年販售，車長4.8米，是三菱相當經典7人座MPV，而如今歐洲原廠釋出的Grandis全新跨界休旅預告，以Grandis作為新車命名，其實兩者血緣並無直接關係。

▲三菱Grandis預估是來自雷諾Symbioz雙生車共享技術。（圖／翻攝自雷諾）

事實上，從原廠釋出的Grandis最新預告，能發現一點端倪，該車除了擁有相當亮眼的全新設計語彙，其尺碼、造型的輪廓其實與雷諾Symbioz接近，三菱Grandis預計與雷諾Symbioz共享平台技術，也就是說不排除是雷諾Symbioz雙生貼牌車，車長在4.4米左右。

▲三菱Grandis將在今年7月歐洲發表。

全新的跨界休旅，外型以三菱常見的Dynamic Shield設計語彙為主，搭配流線的車身線條，預計今年7月發表上市，動力將來自雷諾Symbioz的1.6升油電系統，能繳出145匹綜效馬力。