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「Suzuki 2款新休旅」進軍東南亞鎖定TOYOTA神車！台灣導入有機會了

▲Suzuki Fronx、e-Vitara預告導入泰國市場！（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki Fronx、e-Vitara預告導入泰國市場！（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

Suzuki在2025年即將在東南亞市場大展拳腳，去年亮相的Fronx、e-Vitara兩款重量級新作品，預告進軍泰國市場，隨著Fronx積極拓展其他海外市場，也增加導入台灣市場可能性，至於e-Vitara全新電動休旅已經在台灣原廠計劃中！

▲Suzuki Fronx、e-Vitara預告導入泰國市場！（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki相繼在其他海外市場上市，讓台灣導入機會大增。

Suzuki Fronx相繼在日本、印度、中東等地上市，作為油車全新作品在海外逐漸凝聚不少高人氣，其平台來自台灣熟悉的Baleno車系，尺碼3,995 x 1,765 x 1,550 mm，比Vitara略小，進軍泰國市場的Suzuki Fronx，鎖定TOYOTA Yaris Cross而來！

參考日本去年上市規格售價，日本採1.5升輕油電，2WD開價2,541,000日圓，折合新台幣56萬；4WD售價為2,739,000日圓，折合新台幣60萬。

▲Suzuki Fronx、e-Vitara預告導入泰國市場！（圖／翻攝自Suzuki）

▲e-Vitara今年將進軍東南亞，台灣原廠正在計劃導入。

e-Vitara則為電車級距的全新作品，台灣最快有望在今年導入，e-Vitara命名承襲經典的Vitara車系，採HEARTECT-e電動車平台打造，尺碼4,275x1,800x1,635mm，其中2,700mm軸距比油車Vitara多了200mm。

e-Vitara採單馬達、雙馬達車型配置，單馬達採49度電池，輸出約有142匹馬力；雙馬達為61度電池，輸出來到180匹，最大續航力預估落在600公里左右。

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