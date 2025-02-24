Skoda「新7人座電動休旅」即將登場！MEB平台最大產品、高續航力

▲Skoda新7人座電動休旅Space有望在今年底亮相、明年上市，該車也會是MEB平台最大產品。（圖／翻攝自Skoda，圖片皆為Vision 7S概念車，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Skoda即將推出「全尺寸7人座電動休旅」Space，新車也將成為品牌最大型電動車產品，搭載MEB+平台，預料將與福斯ID.7為雙生車，目前新車已在歐洲進行測試，預計明年就會上市。

Skoda新電動7人座休旅Space是以2022年的Vision 7S Concept概念車為發想，原訂車長為4米9，並有著前衛造型。不過正式量產則會換上品牌現行的「Modern Solid」設計語彙，該設計最早出現在小型電動休旅Elroq上，同時也會具有Tech-Deck Face晶鑽鍊燈組車頭護罩，採用銳利頭燈造型並與日行燈組相連。

▲Space將採8.8吋數位儀表、14.6吋中控螢幕、雙幅式方向盤，電動動力配置則將與ID.7相同。



在降低風阻下，Space還會有平整化車門把手、流線車頂線條，車內則可望採8.8吋數位儀表、14.6吋中控螢幕，並具有AR擴增實境導航抬頭顯示器、雙幅式方向盤等。電動配置上則可望與ID.7相同，採單馬達後驅、86kWh電池，具有WLTP 709公里續航表現，另外還有雙馬達全輪驅動版本。

Skoda新Space競爭對手預料將包括Hyundai IONIQ 9、KIA EV9、特斯拉Model Y、Volvo EX90、Peugeot e-5008、賓士EQB等，最快今年底就會對外亮相。

▲Space最快今年底對外亮相，最快明年就會上市。