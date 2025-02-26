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Daihatsu「輕型商用車」改款！多達26種配置、折新台幣22.6萬起

▲Daihatsu Hijet。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲Daihatsu推出Hijet輕型商用車，提供多達26種車身配置。（圖／翻攝自Daihatsu，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

大發（Daihatsu）於日本推出Hijet輕型商用車（LCV），包括Cargo貨車、乘用車、以及特殊版本如廂型車、冷鏈車、自卸車等，多達26種配置。此次第11代Hijet輕卡車也增添安全配備、以符合當地法規，不過售價也略微調漲。

新Hijet為輕型多功能商用車，提供標準型、高頂型、加長型等車身，並可客製化改裝，光是自卸式卡車就有4種類型，每種都提供不同的油壓車斗設計；另外還有電動升降尾門的版本、廂型車與冷凍物流車等，廂車方面也有5人座、滑門等配置。

▲Daihatsu Hijet。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲Daihatsu Hijet。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲大發Hijet搭載DNGA平台，皆為660c.c.排氣量，共有汽油自然進氣、渦輪動力選擇。

大發Hijet搭載DNGA平台，動力符合K-Car規範，提供660c.c.自然進氣引擎、渦輪選擇，前者具有46匹、渦輪增壓車型則是63匹，並有後驅、4驅版本，變速箱則是5速手排或CVT。

售價方面，大發Hijet入門單艙室、標準車廂、後驅手排車型為1,028,500日圓起，最貴的Hijet Freezer（4驅、CVT）則是2,667,500日圓，折合新台幣約22.6萬至58.5萬元。

▲Daihatsu Hijet。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲大發Hijet當地售價自1,028,500日圓起，最貴的Hijet Freezer（4驅、CVT）則是2,667,500日圓，折合新台幣約22.6萬至58.5萬元。

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關鍵字：汽車大發DaihatsuHijet輕型商用車LCV冷鏈物流廂車自卸車DNGA渦輪

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