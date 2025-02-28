199萬、門檻降29萬！台灣BMW最便宜「電動休旅iX1」即將開賣

▲經銷端曝光BMW iX1最新車型，成為品牌最便宜的電動休旅！（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

日前台灣傳出BMW擬新增最入門的iX1 eDrive20新車型，而《ETtoday車雲》已經從經銷端取得詳細配備、接單資訊，相較原本228萬的iX1 xDrive30 xLine車型，新增的eDrive20將價格下修到更有競爭力的200萬以下！最終新年式BMW X1、iX1上市行程仍待台灣原廠公布。

▲iX1 eDrive20經銷端消息透露開價199萬，相較過去入手門檻少了29萬！

經銷端已經著手新BMW X1、iX1新年式預接單，從取得消息表示，原本的iX1 xDrive30 xLine接單售價小漲1萬來到229萬，而全新增的iX1 eDrive20則開價199萬，作為台灣去年暢銷電動車之一的iX1，將入手門檻下修到200萬內，肯定會帶來另一波有感的人氣銷量助攻。

▲汽油、電動車高階款都新增HK音響，小漲1萬。

至於汽油的X1新年式車型編成維持不動，入門款維持196萬售價，而高階的同樣新增HK音響，而小漲1萬來到217萬。

▲iX1 eDrive20採單馬達後驅，續航力比雙馬達四驅更會跑。

相較雙馬達四驅的xDrive30，採單馬達後驅的eDrive20，輸出來到204匹馬力、25.2公斤米扭力，並搭載與xDrive30同樣的66.5度電池，續航力來到473公里，至於xDrive30輸出則為313匹馬力、50.4公斤米扭力，續航力為438公里。

配備來說，eDrive20與xDrive30差異不會太大，同樣採19吋鋁圈，具備完整的主被動安全防護、BMW Operating System 9 作業系統、360度環景、AR 擴增實境導航等重點配備等，主要少了全景天窗、HK音響等。