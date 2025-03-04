「MG全新入門休旅」歐洲預告取代ZS電動車！售價有望比MG4更便宜

▲MG ES5全新電動休旅歐洲預告今年春季發表！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

新一代MG ZS在歐洲僅提供油電動力，而空缺的電動車位置將由全新的ES5來補上，歐洲原廠已經預告將在今年春季發表ES5電動休旅，以大陸售價來看，有望比MG4更入門、更便宜！

▲歐規外型與大陸一致。

MG4在歐洲市場戰略奏效，讓去年在大陸首發的ES5電動休旅火速安排在今年歐洲上市，從歐洲原廠釋出的預告剪影來看，外型基本上與大陸版本一致。

事實上，去年歐洲已經陸續發表新一代MG HS、ZS，這2款車型均採用趨勢的尤電動力，而新一代ZS並未在歐洲推出ZS EV電動車，其原廠打算用ES5來補上ZS EV重要的戰略位置。

▲MG ES5空間尺碼優於MG4，在大陸售價顯得更親民。

MG ES5尺碼4,476x1,849x1,621mm、軸距2,730mm比MG4略大，不過在大陸售價相當親民，入手價10.39萬人民幣，折合新台幣46萬，而MG4在大陸售價為13.98萬人民幣，折合新台幣63萬。

採用與MG4相同平台的ES5，歐洲尚未公開動力配置，以大陸市場參考，提供單馬達後驅配置，電池容量49.1kWh、62.2kWh，可繳出170匹馬力，8秒完成破百加速衝刺，CLTC續航力分別有425、515、525公里。